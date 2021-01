La hijastra de Kamala Harris ha sido fichada como modelo

La investidura presidencial de Estados Unidos estuvo plagada de jóvenes protagonistas, desde los múltiples nietos de Biden hasta los hijastros de Kamala Harris. Y fue precisamente Ella Emhoff, hija del segundo caballero de Estados Unidos, quien captó las miradas con su abrigo de Miu Miu y estilo fresco y desenfadado. La sensación en redes sociales llegó cuando después de ver su estilo en directo, se descubrió que en su cuenta de Instagram daba muestras de su personalidad que ha encantado a varios. Es así como se ha anunciado que IMG Models, agencia que representa a Gigi Hadid y Gisele Bündchen, ha firmado para sus filas a la joven de 21 años, quien balanceará sus estudios en la escuela de diseño Parsons de Nueva York con esta nueva faceta.

El fenómeno de Ella comenzó, como suele suceder en estos tiempos, en redes sociales. La joven pasó de 50,000 seguidores a 345 mil en cuestión de 10 días, lo que ha catapultado fuertemente su popularidad. Fue precisamente a través de Twitter que la famosa agencia dio a conocer su nuevo fichaje. Con una fotografía en la que la espigada joven se deja ver con sus tradicionales crop tops de tirantes, pantalones negros y su rizada melena al natural, simplemente se leía: “Ahora representando a Ella Emhoff”. En Instagram, además de la fotografía en blanco y negro, incluyeron una imagen del perfil personal de la chica, en el que deja ver su irreverente estilo con un simpático sombrero tejido con orejas, que ella misma tejió.

Al ser cuestionado sobre la incorporación de Ella a la agencia, Ivan Bart -presidente de IMG Models-, explicó: “Ella comunica este momento en el tiempo. Hay un desenfado y alegría que ella exuda”. La joven también expresó su emoción ante este suceso: “Estaba muy sorprendida cuando todo con IMG estaba pasando, porque cuando era más joven, nunca vi eso como algo que sería parte de mi vida. Como alguien que, como muchas niñas jóvenes allá afuera, tenía problemas de autoestima, es intimidante y da miedo adentrarte en este mundo que está superenfocado en ti y en tu cuerpo”, dijo al New York Times.

El estilo de Ella

Sorprendentemente, Bart confesó que ya tenía puesto el ojo de Ella, desde que la vio en uno de los eventos de campaña de Kamala. Fue ahí cuando comenzaron las pláticas sobre su incorporación a la agencia, durante el verano. Su madre, Kerstin celebró las noticias a través de sus redes sociales: “¡Una mamá muy orgullosa (y nerviosa)! Ella, vamos a apoyar a tu pequeña desenfadada persona en este camino”. Kerstin, quien se dedica a trabajar detrás de cámaras en el mundo del entretenimiento con distintas empresas, fue quien ayudó a Ella a elegir sus looks para los eventos alrededor de la investidura. No solamente el abrigo Miu Miu fue una opción por demás aplaudida, sino que también la falda de Thom Browne que llevó antes, así como el vestido Batsheva que lució, se convirtieron en piezas virales.

Curiosamente, éste no fue el primer contrato de este tipo que se firmó con una protagonista de la investidura, pues Amanda Gorman, la poeta del evento, también se unió a las filas de la agencia. Desafortunadamente, aunque las nietas de Biden partieron plaza con sus looks y estilo, es casi imposible que ellas sean parte de esta ola, debido a la posición de su abuelo. Pero no dudamos que seguiremos viendo piezas de su guardarropa en sus futuras apariciones.

