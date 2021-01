Khloé Kardashian quiere otro hijo y ¡ya se lo pidió a Tristan!

Una era está por terminar y como era de esperarse las Kardashians dejaron lo mejor para el final. Después de que el año pasado anunciaron que el reality familiar llegaría este 2021, la última entrega de este proyecto ya tiene fecha de estreno. Tal como lo imaginábamos, el clan ha querido enganchar a su público con el primer adelanto de lo que veremos en la temporada número 21 que se convertirá en la última de Keeping Up With the Kardashian donde como plato fuerte presentan la relación de Khloé Kardashian y Tristan Thompson que, al parecer, no sólo se reconciliaron, tal como se dejaron ver el cumpleaños número 40 de Kim Kardashian, de acuerdo con lo revelado, incluso ella está lista para ¡tener otro hijo con él!

Aunque la relación con Tristan ha estado llena de altibajos, en los últimos meses el basquetbolista le demostró a Khloé que está dispuesto a luchar por ella y fue muy paciente a la hora de reconquistarla, pues ahora ella no tiene duda de querer darle un hermanito a la pequeña True. Como parte del primer teaser promocional de la temporada final del reality se aprecia el fragmento de una conversación entre la fundadora de Good American y el jugador de Los Celtics en la que ella admite que está lista para escribirle nuevamente a la cigüeña: “Siento que ha llegado el momento de tener otro hijo”, le dice Khloé a Tristan.

Esta no es la primera ocasión que la menor de las Kardashian habla con el papá de True sobre este tema, de hecho, en las temporadas más recientes compartieron el proceso por el que pasó Khloé para congelar sus óvulos, momento en el que Tristan le ofreció ser su donante para crear un embrión y de esta forma poderle ofrecer un hermanito a True. Debido a que Khloé y Tristan han pasado por varios momentos en su relación, ahora que le han dado una nueva oportunidad al amor están convencidos de agrandar la familia. Recientemente, una fuente cercana a la pareja le reveló a E! News que están muy entusiasmados con la idea de tener un hijo juntos: “Están en la misma página y ambos quieren un bebé”, comentó el informante.

Desde que se convirtió en mamá, Khloé tenía muy claro que quería que su hija experimentara el papel de hermana mayor; sin embargo, las rupturas con Tristan la hicieron dudar de este deseo. Tras pasar el confinamiento juntos y luego de ver el gran apoyo que representó el basquetbolista mientras ella lidiaba con el Covid-19, la empresaria está segura de que querer otro hijo con él: “Khloé conoce el valor de los hermanos y de crecer en una casa llena de niños y quiere eso para True y es algo en lo que ha estado trabajando durante desde hace un tiempo”, comentó la fuente.

El estreno de la temporada final

Los detalles de la reconciliación de Tristan y Khloé es sólo una de las aventuras que las Kardashians tiene preparadas para la temporada final que ya tiene fecha de estreno. Será el próximo 18 de marzo que se estrene la última entrega de este reality que vio la luz en 2007, cuando las hermanas Kardashians decidieron compartir con los televidentes su proceso como empresarias de su tienda de ropa Dash. Después de 14 años y 21 temporadas, el clan está listo para decir adiós, al menos en la pantalla de E!, pues se sabe que la matriarca de la familia ya firmó con la plataforma de streaming Hulu, así que habrá Kardashians para rato.