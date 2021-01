La Familia Real británica ¿bailando? Los actores de The Crown lo hicieron posible

Si bien, la Reina Isabel, el Príncipe Carlos y la Princesa Diana han mostrado sus mejores pasos sobre la pista de baile en alguna ocasión, la realidad es que no imaginamos cómo se vería la Familia Real británica protagonizando un flash mob. Pero ahora no será necesario que una escena como ésta se quede en la fantasía pues, gracias a un video compartido por Olivia Colman -que da vida a la monarca- es posible saber cómo bailarían los royals al ritmo de Lizzo. La galardonada actriz británica ha compartido ya en otras ocasiones algunos simpáticos momentos que se vivieron detrás de cámaras en las grabaciones de The Crown, pero ninguno tan llamativo como éste. Con algunas frases de la canción Good As Hell, Olivia compartió el video que se ha vuelto viral, en el que los actores se pusieron de acuerdo con todo y una coreografía, para bailar estando ya en personaje. Gillian Anderson, que da vida a Margaret Thatcher, ha revelado que nunca fue su intención que este video se volviera público, pero que Olivia les pidió permiso para compartirlo. En entrevista con Seth Myers ha contado que Olivia toma una clase de baile y les propuso aprenderse la rutina y grabar el video para sus compañeras. Curiosamente, el momento que eligieron para grabarlo fue durante una escena de un funeral, por lo que todos en negro, han regalado una alucinante imagen de la Reina, la Reina Madre, Margaret, el Príncipe Carlos y el Príncipe Felipe de ficción, bailando una de las canciones más sonadas del año pasado. Haz click en el video y diviértete con este suigéneris momento.

