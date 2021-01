Rafa Sarmiento explica, con un baile, la razón por la que no ligaba en su época escolar

Aunque actualmente Rafa Sarmiento es un hombre que se desenvuelve como pez en el agua en medio de las celebridades más importantes del mundo, además de que ha formado una hermosa familia al lado de su esposa Jimena Pérez ‘La Choco’ y de sus dos hijos, Iñaki e Iker, todo parece indicar que en sus épocas escolares no era tan extrovertido como lo es ahora. Según el mismo lo ha confesado en un video, en ese entonces no le era fácil relacionarse con otras chicas de su edad, algo que le atribuye a su falta de ritmo al bailar. De hecho, no se conformó con contar la anécdota, pues se encargó de dejar en claro que no es el mejor en la pista de baile y de una forma muy simpática dio muestra de sus mejores pasos. Por supuesto todo quedó muy bien registrado por su amada esposa, quien además se encargó de que sus seguidores no se perdieran del divertidísimo momento que protagonizó Rafa. Eso sí, primero se encargó de hacer una encuesta vía Instagram Stories, en donde preguntó a sus fans si es que querían ver el baile de su marido, y como era de esperarse, la respuesta de sus followers fue positiva, por lo que todos han podido ser testigos de este hilarante momento. Da play al video y mira a Rafa Sarmiento bailar como nunca antes.

Loading the player...