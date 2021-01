La primera imagen de Kristen Stewart como Diana de Gales te dejará sorprendido

Han pasado 23 años desde su fallecimiento, pero Diana de Gales sigue tan presente en la memoria de la gente como el primer día. La aparición de un personaje basado en su memoria en la más reciente temporada de The Crown fue todo un suceso y trajo consigo una oleada de nuevos admiradores que siguen fervientemente su historia. A la par de esto, nuevos sucesos relacionados con sus últimos años de vida han captado la atención de quienes recuerdan lo que pasó con ella, por ejemplo, en la entrevista de Panorama que ha cobrado polémica recientemente. En medio de esta situación, el próximo estreno de la cinta Spencer de Pablo Larraín con Kristen Stewart como protagonista, ha dado mucho de qué hablar y con la primera imagen de la actriz californiana convertida en la Princesa, las redes sociales no dejan de comentar el parecido.

Aunque en un inicio, la selección de Kristen para el papel de Diana fue por demás polémico, parece que el ojo de Larraín no se ha equivocado. La imagen compartida por Neon Rated, la casa productora del film está siendo todo un suceso. El mensaje era simple: “Kristen Stewart es Diana, Princesa de Gales, en (la cinta de) Pablo Larraín, Spencer”. Las palabras no necesitaban decir más junto a una imagen de Kristen perfectamente convertida en Diana. Tal como ha sucedido en The Crown, en la producción de Spencer se ha puesto especial cuidado en el guardarropa de Diana, mostrando en esta imagen una réplica casi idéntica del abrigo rojo, la blusa con moño al cuello y sombrero negro con velo que la Princesa llevó a Sandringham para su última aparición en el tradicional servicio de Navidad.

Entre las diferencias de la imagen promocional de la cinta y la aparición verdadera de Diana, parece estar el largo de la melena que se ha seleccionado. Pues mientras Kristen luce un corte similar al que la Princesa llevaba cuando era más joven, en el momento en el que está situada la historia, Diana ya lucía la versión más corta de su melena, típica de sus últimos años. Otro aspecto que al parecer, se prefirió no incluir, fueron los aretes de perlas que Diana llevaba aquel día.

La película se centrará en lo que se ha descrito como un ‘fin de semana crítico’ en la vida de Diana alrededor del inicio de los años 90s, haciendo referencia a que fue en este momento cuando la Princesa decidió que su matrimonio no estaba funcionando. El guion de Steven Knight -quien ha estado a cargo de Peaky Blinders- toma lugar durante los tres últimos días de la Navidad de despedida de Diana de las tradicionales celebraciones de la Familia Real en Sandringham.

La selección de Kristen

La polémica ante la selección de Stewart partió de dos puntos, el primero, el supuesto poco parecido con la Princesa, algo que ha quedado descartado con esta imagen, y el segundo, el que habitualmente la ha interpretado una actriz británica, mientras Kristen es de Los Ángeles. A pesar de las críticas, el cineasta chileno se mostró firme y dejó claro en declaraciones para Deadline: “Kristen es una de las mejores actrices que hay en la actualidad. Kristen puede ser muchas cosas, y puede ser muy misteriosa y muy frágil y también muy fuerte, que es lo que necesitábamos. La combinación de esos elementos me hizo pensar en ella. La forma en la que respondió al guien y cómo abordó al personaje, es algo muy hermoso de ver. Pienso que va a hacer algo maravilloso e intrigante a la vez”.

