Cristian, hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres, celebra dos años con su novia

Más allá de permanecer alejados de los reflectores, los hijos que Marc Anthony procreó junto a la modelo Dayanara Torres siguen muy presentes entre los fanáticos del intérprete, sobre todo ahora que uno de ellos, Cristian Muñiz, se encuentra felizmente enamorado. Ha sido gracias a las redes sociales que los seguidores se han puesto al tanto de los recientes acontecimientos de la mediática familia, luego de que la novia del joven, una chica de nombre Kylie Jane Marco, celebrara por todo lo alto su segundo año como pareja, dedicándole a este un lindo mensaje que llamó mucho la atención. Cabe destacar que anteriormente ‘Cris’ ya se había expresado en torno a esta etapa de su vida, la cual al parecer ha disfrutado al máximo, según se puede ver en las fotos que los enamorados han compartido a lo largo de este tiempo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con plena ilusión, Kylie le dedicó a su novio un lindo mensaje, en el cual reiteró el gran cariño que le tiene y lo mucho que disfruta de su compañía, siempre cómplices el uno del otro, desde aquel flechazo que ocurrió un día de enero de 2019, tal cual lo recordó en las primeras líneas de la comentada publicación. “1/25/2019 – 1/25/2021. “Dos años enteros con mi chico… Cristian, eres mi humano favorito en el planeta, no hay un solo día contigo en el que no me hagas sonreír. Eres la luz de mi vida, la persona más valiente y entrañable, tienes el mejor sentido del humor, siempre haces que los demás se sientan como en familia ¡y te amo en pedazos! Podría pasar todos los días contigo y sin aburrirme…” escribió en sus primeras líneas.

VER GALERÍA

Para hacer más emotivas sus palabras, la chica agregó un álbum fotográfico con diversos instantes junto a Cristian, postales en las que se observa lo mucho que el hijo de Marc ha crecido, quien aparece visiblemente sonriente usando sus características gafas. “Gracias por dos años completos de risas, recuerdos, amor, viajes, buena comida, grandes juegos, amigos y familiares increíbles y, sobre todo, gracias por ser mi roca y mi motivación todos los días, sacas a la mejor persona que hay en mí. Te amo 3000. Te amo mucho”, finalizó la joven, quien a diferencia de su novio es muy activa en las redes sociales.

VER GALERÍA

Aunque por ahora Cristian no ha dado respuesta al entrañable mensaje Kylie, el hijo de Marc y la ex Miss Universo puertorriqueña ha expresado en varias ocasiones el enorme cariño que tiene por su novia, esto a través de las redes, como cuando el pasado San Valentín le dedicó un tierno mensaje. “Te amo Kyguy, eres genial, a veces. Feliz primer año, Día de San Valentín y martes”, dijo el chico en tono simpático, feliz por este momento que sin duda lo ha llenado de mucha ilusión, mismo que prefiere mantener en privado.

Dayanara, muy cercana a la novia de su hijo

Todo indica que el noviazgo entre Cristian y Kylie marcha sobre ruedas, tanto así que Dayanara no ha dudado en mostrar el enorme aprecio que tiene por ella, con quien incluso comparte un importante pasatiempo; su amor por las redes sociales. Fue en marzo de 2020, cuando la modelo decidió realizar un divertido clip en compañía de la chica, ambas como protagonistas de una sesión de cocina en la que prepararon deliciosos cupcakes, algo que emocionó tanto a sus seguidores que de inmediato le hicieron llegar un sinfín de mensajes con buenos deseos, así como muchas bendiciones. Recordemos que Dayanara suele mantener a sus fanáticos al tanto de lo que acontece en su vida, por lo que este aspecto de su ámbito personal no podía excluirlo de su lista de sorpresas.

VER GALERÍA