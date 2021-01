'No teníamos que esperar a nadie', Maite Perroni sobre las ausencias en el reencuentro de RBD La actriz dejó en claro que tanto Poncho Herrera y Dulce María no tienen planes de regresar a la banda, ni ahora, ni en el futuro

Luego de que se anunciara el esperado regreso de RBD, en septiembre del año pasado, se supo que solo serían cuatro de los seis integrantes originales de la banda, los que participarían en este reencuentro. Una de las grandes ausentes fue Dulce María, quien en ese momento se encontraba en plena dulce espera y a punto de traer al mundo a su primer hijo; mientras que Poncho Herrera los acompañó como audiencia, según reveló en sus redes sociales. Una vez alcanzado un enorme éxito con su concierto, Maite Perroni ha revelado las razones por las que sus dos excompañeros prefirieron no participar en esta presentación.

Así lo reveló la guapa intérprete en una entrevista que concedió a la revista Rolling Stone, donde dejó en claro el cariño que tiene por todos sus excompañeros de RBD, así como el profundo respeto por las decisiones que han tomado respecto a su vida profesional. “Poncho está enfocado en su carrera de actor y haciéndolo excelentemente y Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento, entonces no teníamos que esperar a nadie, porque no iba a suceder diferente”, aseguró a la publicación.

La actriz ahondó más en el tema y explicó que el reencuentro de RBD nunca estuvo planeado para que fuera un proyecto a largo plazo y desde el inicio nació como una cosa de una sola vez. Es por eso que, al saber que ni Poncho ni Dulce María estaban interesados en formar parte del mismo -en ese momento, ni en el futuro-, decidieron llevar a cabo el concierto solo con los cuatro integrantes que sí estaban dispuestos. “Nunca pensamos en hacer una gira, ni un negocio, solamente teníamos la intención de hacer una presentación. Queríamos compartir esto en un momento de situaciones vulnerables. No podíamos hacer giras, todos estamos en nuestros respectivos proyectos. Los que estuvimos en el show hubiéramos sido los mismos hoy o mañana, los que no estuvieron fue por decisiones personales y se entiende, hay amor y respeto”, agregó.

¿Habrá más conciertos de RBD?

En la misma entrevista, Maite Perroni dejó en claro que por ahora no hay planes de realizar más presentaciones de la agrupación pop o de continuar con el proyecto del reencuentro de RBD, pues todos los que formaron parte del concierto tienen sus propios compromisos laborales y personales, lo que les impediría dedicarse de lleno a la banda, por lo que seguramente el concierto del pasado 26 de enero será único.

“Nunca ha sido la idea de reencontrarnos para seguir con el grupo, las circunstancias se dieron para poder hacer un solo día de compartir nuestra música con todas las personas que han sido parte de la historia de RBD. Siempre recordando con mucho amor y respeto lo que fue para nuestras vidas, pero todos nos dedicamos a hacer cosas diferentes”, concluyó.

