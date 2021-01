La tierna queja de Alexa Miranda, la hija menor de Geraldine Bazán, para su hermana mayor

A pesar de que las hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto han crecido juntas y son muy unidas, la diferencia de edad entre ellas ha comenzado a ser un poco más evidente ahora que Elissa Marie, la primogénita de los actores, ya tiene 10 años. Y es que como suele suceder, los intereses de la pequeña han comenzado a cambiar, lo que ha marcado ciertas diferencias con su hermana menor, la tierna Alexa Miranda. De hecho, recientemente, la pequeña de casi siete años le ha hecho saber a Elissa que no está de acuerdo en algunas cosas sobre su convivencia, y de la forma más tierna posible, se ha expresado, mientras su mamá grababa el momento. Sin duda alguna, el simpático reclamo de Alexa ha causado risa entre su mamá y su hermana. Y es que la pequeñita usaba en ese momento una mascarilla negra, por lo que Geraldine y Elissa no pudieron evitar derretirse de la ternura ante lo que la menor decía, mientras tenía la cara cubierta por una tela negra que dejaba solo al descubierto sus ojos, su nariz y su boca. “Mi amor, no te puedo tomar en serio”, dijo Geraldine a su hija entre risas. “Mi amor, pareces una luchadora con tu mascarilla de carbón”, provocando las carcajadas entre sus pequeñas. Da play al video y entérate de lo que Alexa Miranda tenía que decirle a Elissa Marie.

