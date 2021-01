A la distancia, Biby Gaytan le manda su amor a su hija Alejandra

En medio de la travesía que Alejandra Capetillo realiza por motivos de trabajo en España, la joven hija de Eduardo Capetillo ha sido diagnosticada con Covid-19, algo que sin duda ha cambiado por completo su agenda. Afortunadamente, la influencer ha revelado que hasta ahora no ha presentado síntomas graves y que se encuentra bien de salud, lidiando solo con algunas molestias. Eso sí, lo que más extraña debido a su enfermedad, ha sido el calor de su hogar y el cariño de toda su familia, quienes a pesar de la distancia le han hecho sentir su cariño y su apoyo. Tal y como recientemente lo hizo su madre, Biby Gaytán, quien le ha hecho a saber a su hermosa hija lo mucho que la extraña y la quiere.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la bella actriz compartió un lindo álbum de fotografías, en las que aparece al lado de Ale, posando de lo mas sonrientes para la cámara y luciendo guapísimas como siempre. Junto a las postales, la también cantante expresó: “Cómo te extraño @Alecapetillo, ni el tiempo, ni la distancia”, un mensaje que la jovencita de inmediato replicó en sus propias redes, mostrándose muy emocionada por las palabras de su mamá y por el cariño que ha recibido a la distancia, sobre todo en un momento en el que más ha necesitado de los apapachos de sus familiares.

A lo largo de estos días, Ale ha procurado mantenerse en contacto con sus seguidores, quienes se han mostrado un poco preocupados por su estado de salud. Sin embargo, la menor de las hermanas Capetillo ha tomado esta situación con mucho opotimismo, aunque no puede evitar sentirse un poco triste debido a la distancia que la separa de su familia. “Ayer cuando me dieron los resultados de que di positiva si me entró un breakdown (bajón de ánimo) porque estoy tan lejos de mi familia, justamente me dio el bicho, entonces si como que me entró… no sé cómo explicarlo. Normalmente cuando me enfermo estoy con mi familia, me están apapachando, mi mamá, mi papá, y ahora estoy tan lejos, tan aislada y me entró el breakdown de que quiero estar con mi familia y ni modo”, dijo a través de unos videos que compartió en Instagram Stories el pasado sábado 23 de enero, cuando confirmó su diagnóstico.

Agradecida por el apoyo de sus seguidores

En medio de su batalla contra el Covid-19, Ale Capetillo ha recibido una noticia muy especial. Y es que la jovencita, que mantiene una actividad constate en su perfil de Instagram, ha llegado a la marca de los 400 mil followers, algo que la tiene muy emocionada e ilusionada, por lo que no ha dudado en agradecer a todos sus fans por este gran logro.

A través de su perfil de Instagram, Ale compartió una linda postal en la que aparece posando desde el balcón de su habitación en Madrid, luciendo guapísima como siempre. Junto a la imagen, la influencer dedicó unas lindas palabras para sus seguidores. “Decidí quitarme la pijama y salir al balcón a tomarme esta foto. Estoy impresionada como ha crecido esta familia, y como cada día que pasa me siento más amada por ustedes. De verdad jamás creí́ que esto llegaría tan lejos y sentir su apoyo incondicional me hace demasiado feliz y me ha ayudado a pasar por momentos difíciles estos últimos meses. Gracias infinitas, ¡ya somos 400 K!", compartió, prometiendo más detalles sobre su aventura en la Madre Patria.

