José Eduardo Derbez habla de su nueva relación: 'Estoy contento, muy tranquilo'

Luego de que José Eduardo Derbez confirmara que ha dejado la soltería y que se encuentra en nueva relación, el actor ha preferido guardarse los detalles de su noviazgo e incluso no ha revelado la identidad de la mujer que le ha robado el corazón. Sin embargo, el hijo de Eugenio Derbez no ha podido evitar los cuestionamientos al respecto, sobre todo después de que se difundiera en redes sociales una fotografía en la que se le puede ver muy bien acompañado de quien sería su nueva novia. Manteniendo la discreción con la que ha manejado este tema, el actor ha accedido a hablar un poco más acerca de su relación, sin entrar en muchos detalles.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

José Eduardo fue abordado por la prensa recientemente, luego de su debut en el programa Miembros al Aire, al cual se acaba de integrar. Durante ese encuentro, el actor no pudo evitar las preguntas sobre su nueva relación y aunque no dio muchos detalles, reveló que se encuentra muy emocionado con todo lo que está sucediendo en su vida y en su corazón. “Estoy muy contento ahorita, estoy tranquilo”, dijo el también hijo de Victoria Ruffo con una sonrisa en el rostro, la cual fue evidente a través de su mirada, a pesar de que traía puesto un cubrebocas.

El comediante también fue cuestionado por la foto que ha causado revuelo en redes sociales, en la que se le puede ver abrazado de quien podría ser su nueva novia, la cual dejó entrever que sí es ella la actual dueña de su corazón, pues con una sonrisa pícara y asintiendo la cabeza se refirió a la imagen, dejando en claro que no ha sido él quien difundió la imagen. “No he compartido nada yo”, expresó. Sin embargo, su respuesta no dejó satisfechos a los reporteros, quienes insistieron en saber más acerca de su novia, a lo que el intérprete se limitó a reiterar: “Estoy bien, estoy tranquilo y estoy concentrado también en el trabajo, entonces eso es importante”, comentó.

VER GALERÍA

Fue apenas la semana pasada cuando José Eduardo Derbez tomó por sorpresa a sus seguidores al revelar que había decidido darse una nueva oportunidad en el amor y de la forma en la que este nuevo romance ha influido en sus emociones. “Estoy bien, estoy contento, estoy enamorado, estoy feliz y únicamente estoy haciendo un poquito más privado todo lo que viene siendo el tema de una relación…”, confesó el actor en entrevista con el programa televisivo De Primera Mano, afirmando que en esta ocasión ha decidido ser muy discreto y mantener los detalles de su relación para él y su novia.

La broma sobre su supesta paternidad

Hace unas semanas, una usuaria de TikTok compartió un video a través de esa plataforma un video en el que se aseguraba que José Eduardo Derbez tenía un hijo no reconocido, por lo que a través de ese clip, se pedía la colaboración de los usuarios de la red social para que el actor supiera de la existencia de su supuesto hijo. Por supuesto, todo se trataba de una broma, aunque hubo varios de sus seguidores que sí se la creyeron. Sobre este tema, el comediante ha hecho algunas aclaraciones y aunque aseguró que no le molesta en lo absoluto este tipo de bromas, sí se mostró un poco desconcertado por el alcance que tuvo la misma.

VER GALERÍA

“Yo tengo un humor muy negro y me encantan las bromas. Yo no tengo ningún problema con que hagan ese tipo de bromas, nada más que hay que echarle más ganitas, no nada más soltarlo así porque sí. Si le ves algo al chiste hasta yo le hubiera contestado”, expresó el actor en entrevista con el programa Hoy, aclarando que en el caso de que tuviera un hijo no dudaría en admitirlo públicamente. “No hay ningún ‘José Eduardito’ perdido en el camino, y el día que haya un ‘José Eduardito’ en el camino ya me haré responsable”, expresó sonriente.