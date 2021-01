Michelle Renaud y Danilo Carrera han terminado su noviazgo

Sin duda alguna, Michelle Renaud y Danilo Carrera se habían convertido en una de las parejas más queridas del mundo de las telenovelas. Y es que su amor traspasó las fronteras de la ficción y se convirtió en realidad, lo que sin duda puso a soñar a todos sus seguidores. Sin embargo, tras año y medio de relación, los actores han tomado la decisión de poner punto final a su romance y retomar la amistad que los unía, incluso antes de comenzar su noviazgo, dejando en claro el cariño que aún existe entre ellos y su disposición a continuar trabajando juntos, pues su separación se ha dado en medio de las grabaciones de la telenovela Quererlo Todo, de la cual los dos son protagonistas.

Fue a través de sus respectivos perfiles de Instagram, donde los actores dieron a conocer la triste noticia, en medio de los rumores que ya hablaban de su separación desde hace algunas semanas y que de alguna manera se habían encargado de desmentir. “Con toda la tristeza del mundo, pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita, queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación”, se puede leer al inicio del comunicado conjunto que han compartido en sus redes sociales, el cual han acompañado de una linda postal de los dos. “Hoy nos queremos más que nunca; tuvimos mucho aprendizaje juntos y les agradecemos a ustedes todas las muestras de cariño para nuestra relación”, agregaron.

Danilo y Michelle dejaron en claro que aunque su noviazgo ha terminado, no será así con su amistad, por lo que aseguraron que su trabajo en la telenovela que actualmente protagonizan no se verá afectado, por lo que se dijeron felices de mantenerse unidos en el plano profesional y amistoso. “No se preocupen que solo termina la relación romántica pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo. Seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en Quererlo Todo”, finalizaron.

A pesar de los rumores, la noticia ha tomado por sorpresa a sus seguidores, quienes han lamentado la noticia. Y es que apenas unas semanas atrás, la pareja protagonizó una romántica portada en una publicación y de hecho, Michelle y Danilo tuvieron un romántico intercambio de mensajes la semana pasada, durante el cumpleaños del actor. “¡Feliz cumpleaños mi amor! Que tengas un año lleno de bendiciones, trabajo, éxito, salud y mucho amor. Y estoy convencida de que así será porque como la pasas en tu día, la pasas en el año y ¡hoy fue increíble!”, compartió entonces la actriz en su perfil de Instagram. Sin embargo, desde entonces, el ecuatoriano no había vuelto a aparecer en las redes de Michelle, hasta este día en el que se ha confirmado su rompimiento.

El destino los alcanzó

En junio de 2018, cuando aún no eran novios, Danilo Carrera relató cómo fue que conoció a la actriz mexicana, quien de hecho es la culpable de que él haya conseguido algunos protagónicos en las telenovelas. “Yo llego a México por Michelle”, dijo el actor en entrevista con El Gordo y la Flaca (Univision), “Hago con ella una portada para una revista en Estados Unidos y en la mitad de la portada ella se voltea y me dice ‘tú y yo vamos a protagonizar juntos en Televisa’”, agregó el actor, revelando que fue gracias a Michelle que los productores de la telenovela Pasión y Poder (Televisa) lo ficharon como protagonista.

Además, el guapo ecuatoriano también comentó que incluso asistió a la boda de Renaud con Josué Alvarado, en 2016, sin embargo, comentó que su amistad aún no era tan cercana en ese entonces. En esa misma entrevista, Danilo aprovechó para negar cualquier tipo de relación amorosa con su protagonista y habló de la amistad que poco a poco habían construido. Finalmente, la pareja anunció su noviazgo en junio de 2019, luego de que ambos se divorciaran de sus respectivas parejas, y tras varios años de amistad.