'Yo no le puse el cuerno', Anette Michel sobre una de sus relaciones del pasado

Sin duda alguna, Anette Michel es una de las presentadoras más reconocidas y queridas de la televisión mexicana. Y es que además de su inigualable carisma y belleza, la conductora ha procurado mantener su vida privada al margen de la profesional, aunque sin cerrarse a compartir algunos detalles de su intimidad, siempre hablado con toda la sinceridad del mundo. Precisamente, Anette ha abierto su corazón para hablar de algunos de los pasajes de su vida más trascendentes, en una íntima charla que sostuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda, en donde incluso se ha referido a las lecciones que le han dejado sus relaciones anteriores y ha dejado en claro que ninguna de ellas terminó por una infidelidad de su parte, tal y como en alguna ocasión se llegó a especular.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con la sinceridad que la caracteriza, Anette abordó el tema de su relación con el presentador Israel Jaitovich, la cual se dio cuando ambos comenzaban su carrera y poco tiempo después de que la hermosa presentadora de MasterChef llegara a la Ciudad de México desde su natal Guadalajara, además de abordar las razones que la llevaron a tomar la decisión de terminar con ese noviazgo. “Él tenía muchos conflictos de personalidad, era una persona que le costaba trabajo demostrar sus sentimientos y éramos muy jóvenes como para decir que fuéramos a una terapia. Nos fuimos alejando, su mundo y el mío eran muy diferentes”, comentó la también actriz. “Un día dije que no era necesario continuar en esto, a diferencia de lo que él cuenta, yo no le puse el cuerno, como él dice”, agregó.

Y es que al tiempo que decidía separarse de Jaitovich, conoció a Jorge Luis Pila, su primer esposo, quien de inmediato robó su corazón, no sin antes dejar las cosas muy bien claras y en paz con su anterior novio. “Empecé mi primera telenovela con TV Azteca con Jorge Luis Pila, un cubano, y el sentimiento surgió. Realmente, esa atracción y ese sentimiento y ese sentir maripositas en la panza; yo decía: ‘Dios mío qué es esto, estoy enamorada de este muchacho’”, compartió Anette. “Yo tomé la decisión de irme, pero no salí un día con él, antes de dejar mi casa con Israel”, comentó.

VER GALERÍA

La presentadora explicó que al momento de terminar su relación con Israel, las cosas entre ellos ya no estaba del todo bien y aunque no lo habían dicho explícitamente, su relación prácticamente se había terminado. “Sé que a él le queda clarísimo, ya no había nada en la relación, ya no había amor, no había confianza, complicidad, los elementos importantes en una relación”, confesó. “Me fui a vivir con una amiga y me lleve mis cosas, mi ropita, mis libros, que era lo único que me pertenecía y continué mi vida”, comentó.

Agradecida con lo aprendido

A pesar de que su relación con Israel Jaitovich no terminó como ambos hubieran querido, Anette Michel reconoció todo lo que el presentador aportó en su vida a lo lago de su relación, además de agradecer por todas las cosas que en las que el también empresario la apoyó. “Es un hombre que me enseñó un montón de cosas, me ayudó a entender el movimiento de la ciudad, es un hombre que me enseñó a negociar. Fue como un papá para mí. Era un hombre muy maduro para su edad… me ayudó muchísimo”, expresó.

VER GALERÍA