¿Kourtney Kardashian tiene un nuevo novio?, estas imágenes podrían haberla delatado

La vida de las hermanas Kardashian-Jenner siempre ha causado fascinación en todo el mundo, a pesar de que en ocasiones han luchado por mantener a raya ciertos aspectos de su vida privada. Tal es el caso de Kourtney, la mayor de las cinco hijas de Kris Jenner, quien en los últimos años se volvió más reservada en cuanto a los detalles que mostraba en su reality Keeping Up With the Kardashians, razón por la que incluso llegó a tener fuertes discusiones con algunas de sus hermanas. Sin embargo, al pertenecer a un clan tan expuesto, no ha podido librarse de las especulaciones y rumores, sobre todo cuando se trata de su vida amorosa, pues sin duda alguna sus fans están al pendiente de cada detalle de lo que sucede en su vida y en sus redes sociales, por lo que han comenzado a atar cabos y a percatarse de la presencia de un galán que parece haber tocado a las puertas del corazón de Kourtney: el músico Travis Barker.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En las últimas semanas, el exbaterista de la banda Blink 182 ha mostrado mucho interés en las publicaciones que hace la socialité, dejando algunos emojis de rosas o flores, o algunos corazones, eso sí, sin decir una sola palabra. Sin embargo, las publicaciones que han hecho ambos este fin de semana, podría haberlos delatado, pues han dejado en evidencia que se encuentran juntos y en el mismo lugar. A través de Instagram Stories, Kourtney Kardashian ha hecho saber a sus seguidores, que se encuentra pasando de unos días de relajación en la casa que su madre tiene en Palms Spring, California. De hecho, la también empresaria ha compartido una imagen de la alberca y el hermoso paisaje que la rodea, en donde se puede apreciar un atardecer y al fondo un árbol que ha llamado mucho la atención de sus seguidores.

Y es que a los seguidores de Kourtney parece no írseles ningún detalle de lo que sucede en su vida, pues al notar el constante interés de Travis, no dudaron en darse una vuelta por sus redes sociales, en donde se encontraron con una gran sorpresa: el músico también se encuentra en la casa de Kris. ¿Cómo lo supieron? Muy fácil, Barker también compartió una foto desde la misma alberca, aunque en un momento muy soleado del día. A pesar de que la foto de Kourtney es un poco más oscura y los detalles son menos evidentes, al final, el árbol que se encuentra justo a la mitad del paisaje que rodea a la casa de la matriarca del clan terminó por delatarlos.

VER GALERÍA

¿Son más que amigos?

De acuerdo con People, Kourtney y Travis han estado saliendo por algún tiempo, según las declaraciones de una fuente cercana, asegurando que la amistad que ambos sostienen desde hace unos años se ha tornado en romance. “Están juntos en Palm Springs. Han estado saliendo durante un mes o dos”, reveló el informante a la publicación. “Han sido amigos durante mucho tiempo, pero se ha vuelto en algo romántico… A Travis le ha gustado (ella) desde hace un tiempo”, agregó.

A pesar de estas declaraciones, hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto y mucho menos se han dejado ver juntos de forma pública. Lo cierto de todo esto, es que ambos famosos tienen mucho en común, pues ambos viven en el mismo vecindario en Calabasas, además de los dos tienen fruto de relaciones anteriores. Barker comparte a su hijastra Atiana, de 21 años, su hija Alabama, de 15, y su hijo Landon, de 17, con su exesposa Shanna Moakler, con quien estuvo casado de 2004 a 2008. Mientras que Kourtney y su ex Scott Disick son padres de tres menores: Mason, de 11 años, y Reign, de 6, y Penelope, de 8. Kardashian y Disick terminaron su relación de nueve años en julio de 2015.

VER GALERÍA