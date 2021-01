Lleno de ilusión, Adrián Uribe celebra los primeros tres meses de vida de su pequeña Emily

La felicidad se ha vuelto en una constante en la casa de Adrián Uribe y Thuany Martins desde la llegada de su pequeña hija Emily, a quien recibieron con mucha emoción el pasado 24 de octubre, una fecha que sin duda quedará guardada en sus corazones para siempre. Prueba de ello, es que mes con mes, la pareja recuerda este lindo instante de sus vidas con emotivas publicaciones en sus redes sociales. Como era de esperarse, este 24 de enero el comediante y la modelo han hecho eco de esta fecha tan especial para su familia, por lo que han expresado todo su amor por Emily, quien ha cumplido sus primeros tres meses de vida.

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, la pareja compartió fotos inéditas de su bebita, con las que han mostrado lo grande está y lo ilusionados que se encuentran con esta etapa de sus vidas. “Tres meses de amor, Emily”, escribió el actor en una publicación que hizo en su feed, la cual acompañó de una tierna postal, en la que aparece Adrián cargando a su pequeñita, besándola tiernamente en la nariz, y teniendo como telón de fondo el mar. Como era de esperarse, la publicación no solo provocó la reacción de sus seguidores, también la de la orgullosa mamá de Emily, quien no dudó en dejar en claro el gran amor que tiene por ambos. “¡Lo mejor que me ha pasado! ¡Los dos amores de mi vida! Los amo”, escribió Martins debajo de la publicación de su prometido.

Por su lado, Thuany también compartió una linda postal de su pequeñita, aunque en este caso se trató de una de las primeras fotografías que le tomaron a Emily, justo unos cuantos días después de su llegada al mundo. Junto a la imagen, la modelo de origen brasileño dedicó unas tiernas palabras para la festejada, dejando en claro el gran amor que tiene por ella. “Tres meses contigo, amor de mi vida”, expresó la guapa mamá entre emojis de corazón y provocando la reacción más amorosa de Adrián Uribe, quien no se resistió a comentar debajo la publicación de la madre de su bebé. “¡Mis mujeres que amo!”, compartió el también presentador.

Sin duda alguna, las vidas de Adrián y Thuany no han vuelto a ser las mismas desde la llegada de Emily a sus vidas, e incluso después de que se enteraron que se convertirían en padres. Es por eso que a lo largo de estos meses, la pareja se ha encargado de compartir con sus seguidores algunos de los instantes más entrañables de sus vidas como papás de Emily. Es así que sus fans han podido ser testigos de momentos muy especiales como las primeras lecciones de portugués de la pequeñita o de sus primeros bailes de la mano de su papá, quien por cierto no podría estar más encantado que con esta nueva faceta de su vida.

Se ha refugiado en el amor de su familia

En medio de los duros momentos por los que atraviesa Adrián, luego del sensible fallecimiento de su padre, el amor de los suyos ha sido su mayor consuelo, en especial el de su pequeña Emily. En la entrevista para el programa de Univision, el actor habló también de cómo ha sido para él esta nueva paternidad, pues recordemos que hace 17 años cuando debutó como papá con el nacimiento de Gael, su primogénito. “Estoy más que bendecido, feliz, no puedo de tanta gratitud… Cuando la veo, cuando me sonríe, me derrite, me muero de amor”, confesó el actor, quien en sus redes sociales ha dejado ver lo cariñoso que es con su nena. “Y sí, efectivamente la vida, el paternaje es completamente diferente de hace 15, 17 años, ahorita que lo estoy viviendo como un poco más consciente, más pleno, disfrutando cada segundo, cada momento, estoy muy contento la verdad, definitivamente, viviendo la mejor etapa de mi vida”, reconoció.

