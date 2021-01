Amor a primera vista, el esposo de Kamala Harris se confiesa

Sin duda alguna, Kamala Harris es la mujer del momento. No solo porque se ha convertido en la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de los Estados Unidos, también por su increíble historia de vida y profesional. Sin embargo, en lado personal, Harris también cuenta con el apoyo incondicional de Douglas Emhoff, el abogado que le robó el corazón y que hoy se ha convertido en su principal acompañante durante su camino a la vicepresidencia, y con quien ha construido una hermosa historia de amor.

En un artículo publicado por la revista GQ, Douglas se ha permitido abrir su corazón para compartir parte de su historia de amor, dejando al descubierto la gran admiración que ha tenido por Kamala desde el momento en el que la vio por primera vez. “En el momento en que conocí a Kamala, supe que estaba enamorado. No solo por quién es ella, la mujer cálida, divertida y compasiva que fundamenta a nuestra familia, sino también por la profunda determinación con la que lucha por las causas en las que cree”, se puede leer en el texto que ha escrito el abogado para la publicación.

Emhoff reveló que la admiración por Kamala fue creciendo aún más cuando comenzó a conocerla más a fondo, y es que además de la gran personalidad de la Vicepresidenta, el amor hacia su trabajo y la forma en la que defiende sus creencias terminó por enamorarlo aún más. “Cuando comencé a sumergirme en el mundo de Kamala eso nos acercó aún más...Me di cuenta de cuánto de ti mismo dejas en el camino, cuánto pesan estas historias sobre ti y, aunque no podía imaginar que fuera posible lo que vivimos, llegué a comprender y admirar quién es ella y aún más lo que ha podido lograr”, compartió.

Kamala y Dogulas se conocieron en 2013, cuando ella era fiscal general de California, después de que el mejor amigo de ella les organizara una cita a ciegas. "La mañana después de nuestra primera cita, Doug me mandó una lista de posibles fechas para vernos en los siguientes dos meses. ‘Quiero ver si podemos hacer que esto funcione", ha contado Kamala en un fragmento de su libro The Truths We Hold . "Y lo estamos logrando desde entonces", agregó. Apenas un año más tarde contrajeron matrimonio en una ceremonia en el juzgado de Santa Bárbara oficiada por Maya, la hermana de Kamala.

La gran responsabilidad de ser el 'Segundo Caballero’

En el mismo texto, Douglas Emhoff se refirió al título con el que normalmente suele llamarse a los cónyuges de los vicepresidentes. Sin embargo, el caso de Douglas es inédito, pues nunca antes se había dado el caso de que una mujer ocupara este puesto. Pensando en eso, el abogado ha querido reconocer la gran labor que las mujeres que han estado en su lugar han hecho, asumiendo la responsabilidad de llevar el nombre de ‘segundo caballero’ pensando en el legado de todas aquellas que han sido vistas bajo ese título. “Es un honor para mí ser el primer cónyuge de un presidente o vicepresidente estadounidense. Pero aquí está la verdad: generaciones de mujeres antes que yo han utilizado esta plataforma para defender causas en las que creen y generar confianza en nuestras instituciones en el país y en el extranjero, a menudo sin mucho elogio o reconocimiento”, reflexionó Emhoff.

Dougulas se mostró orgulloso de ser el primer hombre en ocupar ese título, reconociendo también la labor que hará en conjunto con la Primera Dama de Estados Unidos, Jill Biden. “Sobre sus hombros me paro. Y es su legado de progreso el que trataré de aprovechar como Segundo Caballero. Y afortunadamente, en este trabajo, no podría tener un mejor amigo y socio que la Dra. Jill Biden, cuyo ejemplo y consejo han sido invaluables para navegar en cada paso de este viaje”, expresó. “Puede que sea el primer Segundo Caballero, pero sé que no seré el último”, concluyó.