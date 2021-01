Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez celebran 35 años de amor con una romántica luna de miel

Desde hace más de 30 años, Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez han construido una hermosa relación que al paso del tiempo se fortalece más y más. Algo de lo que los fans del cantante han podido ser testigo a lo largo de estos años y más recientemente a través de sus redes sociales, donde Montaner suele compartir algunos detalles de su vida privada y familiar, así como románticos mensajes dedicados a quien desde hace más de 31 años ha sido su esposa y madre de sus tres hijos menores: Mau, Ricky y Evaluna. De hecho, las últimas publicaciones que el intérprete venezolano ha hecho en redes han estado dedicadas a su amada esposa, con quien ha pasado unos idílicos días de ‘luna de miel’ en República Dominicana, aprovechando que en estos días celebraron su 35 aniversario de novios.

Así lo ha dejado en claro Ricardo Montaner, quien se ha dejado ver de lo más enamorado e inspirado por el gran amor que tiene por Marlene, a quien no ha dejado de fotografiar y admirar durante sus días románticos días de vacaciones. “Enamorado de esta diosa ... Ya sé... estoy babeado... Gracias a Dios”, escribió el intérprete de La Cima del Cielo junto a una serie de imágenes y videos en los que se puede ver a su amada caminar por la orilla del mar y contemplar el atardecer desde la playa, un momento que sin duda Montaner ha querido registrar y atesorar para siempre.

En otra publicación, el venezolano ha compartido un álbum de instantáneas donde se le puede ver al lado de su esposa, posando de lo más relajados en una terraza con vista al mar. Junto a estas románticas imágenes, Ricardo destacó el gran amor que tiene por Marlene, el cual nació hace más de tres décadas. “Ella y yo, somos novios hace 35 años, porque Dios así lo quiso... Amén”, compartió el cantante completamente inspirado, provocando las reacciones de todos sus fans y de su hija Evaluna. “Los extraño mucho”, escribió debajo de su publicación la joven actriz, al tiempo que celebraba el amor de sus papás.

Fue apenas el pasado 24 de agosto, cuando Ricardo y Marlene celebraron su aniversario 31 de bodas. Y aunque debido a la pandemia no realizaron un gran festejo de amor, el cantante sí le dedicó en Instagram unas románticas palabras al amor de su vida por un año más juntos: “Hace 31 años comenzamos a caminar esta hermosa historia. Fuimos construyendo la felicidad mientras éramos felices, no nos preocupamos por el dónde llegar, sino por disfrutar el camino. Hoy hemos andado juntos cada milímetro de aciertos y equivocaciones, seguimos ensayando, aún estamos comenzando”, compartió.

El primer flechazo

Como pocas veces, en 2007, la familia Montaner participó en un programa especial de la conductora argentina Susana Jiménez, en aquella ocasión, rodeados de los cinco hijos del cantante (Héctor, Alejandro, Mauricio, Ricky y Evaluna), Marlene recordó cómo fue que el destino unió sus caminos: “Nos conocimos en Caracas, pero yo lo conocí haciéndole un video en un lugar que se llama La Laguna de Tacarigua. Yo soy quien le hace los videos a Ricardo”, dijo ella, para luego ser interrumpida por Montaner: “Me sale un poco más barato, pero no te creas, la verdad es que salgo perfecto porque me cuida mucho”. Durante el relato, Rodríguez reveló que lo suyo no fue amor a primera vista y aseguró que, para conquistarla, el cantante hizo uso de su recurso más fuerte, la voz: “Al principio no tanto, pero agarró la guitarra y… él sabe”. Por su parte, Montaner comentó que él sí quedó flechado desde el primer momento, por eso sabía que tenía que ganar su corazón a través de lo que fuera y su talento lo ayudó: “Es que uno tiene que acudir a sus fortalezas”, dijo el cantante.

