Ale Capetillo revela que ha dado positivo a Covid-19 a unos días de haber llegado a Madrid

Con la sinceridad que suele caracterizarla, Ale Capetillo ha compartido con todos sus seguidores que ha dado positivo a la prueba de Covid-19, justo en medio del viaje de trabajo que realiza por Madrid, España, a donde arribó apenas hace unos días. Fue a través de unos videos que compartió en Instagram Stories, donde la guapa hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo habló sobre su diagnóstico y los síntomas que ha tenido, además de la forma en la que ha vivido estos días de aislamiento, al estar lejos de su país y su familia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con muy buena actitud y confiada en que saldrá adelante muy pronto, Ale se refirió a sus fans con toda sinceridad, pidiendo algunos consejos a quienes ya pasaron por la misma enfermedad y compartiendo detalles sobre su estado de salud actual. “Yo vengo con la noticia que di positiva en Covid y gracias a Dios, dentro de todo me siento bien, siento como una gripa. Me duele la garganta, los músculos, pero dentro de todo gracias a Dios estoy bien, vengo a pedirles su ayuda a gente que haya pasado por esto, de cómo la pasaron, consejos”, expresó la guapa jovencita, quien en ningún momento perdió la sonrisa de su rostro.

A pesar de la forma tan positiva con la que ha afrontado la noticia de su diagnóstico, Ale confesó sentirse un poco triste por estar lejos de su país y del calor de su familia, sobre todo en medio de una situación como la que está enfrentando. “Ayer cuando me dieron los resultados de que di positiva si me entró un breakdown (bajón de ánimo) porque estoy tan lejos de mi familia, justamente me dio el bicho, entonces si como que me entró… no sé cómo explicarlo. Normalmente cuando me enfermo estoy con mi familia, me están apapachando, mi mamá, mi papá, y ahora estoy tan lejos, tan aislada y me entró el breakdown de que quiero estar con mi familia y ni modo”, dijo un tanto nostálgica.

VER GALERÍA

Sin duda alguna, el diagnóstico ha tomado por sorpresa a la influencer, pues hace semanas, Alejandra compartió con sus seguidores, a través del canal de Youtube que comparte con su hermana Ana Paula, que viajaría a España por motivos de trabajo. En aquella ocasión, la guapa jovencita reveló que debido a las restricciones que existen para viajar debido a la pandemia, tenía que realizarse la prueba de Covid y subirse al avión, mismo procedimiento que tendría que aplicar a su regreso a México. “Me tengo que hacer antes la prueba para subirme al avión, obviamente cuando me regrese igual la prueba, cuidarme súper bien, pero es un viaje a España y pues sí, es por trabajo…”, reveló Capetillo.

El propósito de Ale para 2021

Sin duda alguna, el año que recién comienza tiene muy esperanzados a muchos en todo el mundo. Y es que después de un año tan complicado como lo fue el 2020, mucha gente sueña con poder recuperar tan solo un poco de la normalidad con la que se vivía antes de la pandemia. En ese sentido, Ale no puede esperar al momento en el que se le permita viajar de forma más ‘normal’ y cumplir el propósito que se ha fijado para este año: poder emprender un viaje en solitario, una idea que surgió a lo largo de todo este tiempo de confinamiento. “La verdad siempre estoy acompañada por amigas, por amigos, por mi familia y no sé, siento que después de este 2020 como que me conocí muchísimo más y me gustó conocerme más, me gusta seguirme conociendo más…”, señaló en un video publicado en su canal de Youtube.

VER GALERÍA

Visiblemente motivada, Ale no dudó en hacer énfasis en lo importante que es para ella poder cumplir con este propósito cuando sea posible, orgullosa de la notable evolución personal que tuvo durante los meses pasados, en los que también permaneció apegada a su familia. “Entonces me quiero ir a un viaje yo, que mi compañía sea yo, conocer a gente y conocer lugares. (Espero) que todo esto de la pandemia se relaje más para que pueda haber la posibilidad de viajar, no por trabajo como el que voy a hacer yo ahorita sino viajar por gusto, para poderme dar un viaje este 2021 yo sola…”, dijo.