Ludwika Paleta presume lo grande que está su hija Bárbara

Aunque Ludwika Paleta siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy discreta y celosa de su vida privada, sobre todo cuando se trata de sus hijos menores, los mellizos Bárbara y Sebastián, lo cierto es que en ocasiones se permite compartir con sus seguidores algunos vistazos de su vida familiar, en donde casi siempre los protagonistas son sus pequeñitos. Tal y como lo ha hecho este fin de semana, cuando la intérprete compartió un tierno instante en el que la pequeña Bárbara le presumía los dibujos que hizo de ella y su hermano, sorprendiendo a todos por lo claridad con la que la pequeñita se expresa de forma oral, demostrando así que sus “bebés” han crecido mucho.

Fue a través de Instagram Stories donde la actriz compartió una serie de videos en los que se puede escuchar claramente la voz de Bárbara, quien orgullosa le presume a Ludwika sus tiernas creaciones. “Mira soy yo… ¡quiero que me pintes mamá, ahí!”, se puede escuchar a la menor decir al mostrarle los dibujos que ha hecho a la actriz. En otro video incluso se puede escuchar como la pequeña reprende a su hermano, quien sin querer pintó una de las hojas en las que ella trabajaba. “¡No! Sebastián, no pintes el cuaderno de mamá”, dice la pequeñita, ante las tiernas risas de su hermanito.

A pesar de que Ludwika se ha mostrado un poco más abierta en cuanto a mostrar detalles de su faceta como madre y del día a día al lado de sus dos pequeñitos, siempre que lo hace procura cuidar muy bien los ángulos en los que toma a sus hijos con la cámara, protegiendo ante todo su derecho a la privacidad. Así lo ha hecho la actriz con sus recientes videos, en los que solo se les puede ver por detrás.

Así también lo hizo hace unos meses, cuando la actriz mostró un tierno video en el que mostró a sus dos pequeñitos encargándose de adornar el arbolito de Navidad de su casa, el cual por cierto les quedó muy lindo. En aquella ocasión, los fans de Ludwika pudieron percatarse de lo grandes que están los pequeñitos, quienes con ayuda de unos banquitos se aseguraron de cubrir todas las ramas de su árbol de adornos navideños, eso sí, luciendo el outfit perfecto para la temporada: unas pijamitas a rayas.

Bárbara y Sebastián, lo mejor del confinamiento

Antes de que se decretara la contingencia sanitaria en nuestro país, Ludwika Paleta ya había expresado sus ganas de tomarse un descanso profesional para disfrutar de sus hijos y de su vida familiar: “Ya es momento de descansar un poquito, llevo tres meses trabajando muchísimo y luego, antes con la película, no he podido estar mucho con mis hijos y, además, de no estar mucho con mis hijos, los momentos que puedo descansar, no descanso por estar con ellos”, declaró en febrero de este año al programa Hoy. Semanas después, la instrucción de quedarse en casa la llevo a comenzar uno de los periodos más especiales al lado de sus tres hijos pues, además de involucrarse al máximo con las clases de sus pequeños, estuvo apoyando a Nicolás, el mayor, quien hace un par de meses debutó en los escenarios con su proyecto musical donde es conocido como NIICO.

