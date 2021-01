Quién es el novio de Naomi, la nieta de Joe Biden

A pesar de que han estado bajo la mirada pública durante absolutamente toda su vida, las nietas de Joe Biden nunca habían captado tanto la atención como en la investidura presidencial de Estados Unidos. Las cuatro chicas entre los nietos que tiene el nuevo mandatario, han tomado un papel principal desde la campaña, confesando que fueron ellas quienes le dijeron a su abuelo que no lo dejarían no postularse a la presidencia. Fue así que el pasado miércoles, las chicas capturaron las miradas con sus estilosos looks y cariñosos gestos para con sus abuelos a lo largo de todo el evento. Precisamente, en ese momento, se pudo ver que Naomi, la mayor de los nietos Biden, se encontraba con un joven, su novio, Peter Neal.

Con 27 años, Naomi es quien lleva la batuta entre sus dos hermanas y su prima. La hija mayor de Hunter Biden es muy activa en redes sociales y no es extraño que publique en ellas fotografías con su enamorado, con quien al parecer tiene una relación muy seria. Y si en la ceremonia oficial y durante la caminata hacia la Casa Blanca se le veía con sus hermanas, fue durante el evento musical de la noche cuando la joven apareció con Peter. Su relación viene de tiempo atrás y han demostrado que se trata de un romance muy formal, por lo que si sonaran campanas de bodas e la Casa Blanca, los protagonistas sin duda serían estos dos chicos.

Llevando orgullosamente el nombre de la primera hija de Joe, quien desgraciadamente perdió la vida en un accidente automovilístico cuando era apenas una bebé, Naomi se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia en mayo pasado. Tal vez fue precisamente su pasión por las leyes lo que unió a esta pareja, pues se dice que Peter es un estudiante de derecho en la Universidad de Pennsylvania, de donde Naomi se graduó en el 2016 tras haber estudiado Relaciones Internacionales. Curiosamente, en aquella ocasión, se graduaba con Tiffany Trump -quien también siguió por el camino de las leyes después de esto- provocando un encuentro entre Biden y Trump durante la ceremonia.

De acuerdo con Guest of Guest, Peter trabajó durante la campaña presidencia de Hillary Clinton como becario y también hizo prácticas en la Casa Blanca durante la presidencia de Obama, donde según el LinkedIn de Naomi, ella también tuvo una temporada de intern, por lo que sus caminos se cruzarían sin dudarlo.

Con intereses similares y un primer contacto con el mundo de la diplomacia, no ha sido raro que los dos hayan querido poner manos a la obra y trabajar juntos, como lo hicieron el año pasado cuando desarrollaron un test en línea que ayudaba a la gente a descubrir si eran merecedores de una ayuda del gobierno a través del CARES Act. La iniciativa fue todo un éxito y han ayudado a más de 10,000 personas desde su creación.

La noche mágica de la investidura

En un espectacular vestido magenta de Badgley Mischka con tacones a juego, Naomi partió plaza durante la ceremonia a distancia de clausura de la investidura. Acompañada por su familia, la joven apareció con sus primos y hermanas para apoyar a sus abuelos en una noche muy especial. Fue precisamente ahí donde se le vio con Peter y con la capital estadounidense a sus espaldas, desde uno de los balcones de la residencia presidencial, la pareja posó para una fotografía que ha aparecido en sus perfiles de Instagram.

Pero esta aparición ha sido solo el comienzo, pues se sabe que Naomi se está preparando para comenzar a trabajar con la firma de abogados Arnold & Porter, con base en D.C., por lo que estará muy cerca de sus abuelos en esta nueva etapa. “Estoy verdaderamente emocionada de que van a estar solo a unos cuantos metros de mi departamento, así que voy a poder ir a robar comida gratis de su cocina”, dijo a modo de broma a Today.

