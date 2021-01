Mientras Biden estaba en su investidura, en la tumba de su hijo se vivía un momento desgarrador

En medio de gran expectación se llevó a cabo de investidura de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Las miradas del mundo se posaron sobre la capital estadounidense, en el que se ha sido el cambio de estafeta más particular de la época moderna. Con marcados lineamientos de distanciamiento social por la pandemia, ésta fue una ceremonia muy diferente a las que se habían celebrado antes. Completamente orgulloso de lo que sucedía y rodeado por ‘un montón de Bidens’, como fue presentada su familia en la investidura, Joe no cabía de la felicidad en este momento en el que se le veía sereno y siempre apoyándose en su mujer, Jill. Pero si en D.C. se llevaba a cabo una fiesta diferente, en un cementerio de Delaware no se olvidó a Beau Biden, primogénito de Joe que murió hace unos cuantos años después de enfrentar una batalla contra el cáncer de cerebro.

Desde el primer momento, Joe nunca ha dejado de lado el recuerdo de su hijo, para nadie fue una sorpresa que lo primero que se colocó en la Oficina Oval de la residencia presidencial fue una serie de imágenes de Beau. De hecho, fue precisamente su fresca pérdida lo que hizo que hace cuatro años se negara a competir por la Casa Blanca. Un día antes de su investidura, entre lágrimas, decía que debió haber sido Beau quien fuera nombrado presidente y no él, desgraciadamente, el destino no lo quiso así. Y mientras la familia vivía una gran fiesta en D.C., el momento de que Biden hacía su juramento como el nuevo mandatario estadounidense, un guardia de la policía hizo una vigilia en la tumba de Beau, haciéndolo parte de este momento en la historia.

Si hace doce años, Beau veía en primera línea como su padre hacía el juramento como vicepresidente de la administración de Obama, en esta ocasión, no se le ha olvidado y en un momento desgarrador, se le incluyó de esta manera en las celebraciones. Nadie sabe si se trató de un gesto preparado por la familia, pero dado a sus declaraciones, es totalmente plausible que así lo hayan hecho y no se haya anunciado para resguardar la privacidad de la familia. La única manera en la que esto se hizo del conocimiento público fue por una fotografía que se compartió en Twitter y rápidamente se volvió viral.

¿Cómo se dio esa fotografía?

Patricia Talorico, columnista de cocina, compartió en Twitter: “Momento conmovedor: Mientras Biden dio su discurso inaugural, un hombre solitario en uniforme se hincó en la tumba en Delaware de su hijo Beau”. Al ser cuestionada sobre por qué tomó la fotografía, Patricia explicó que hace un tiempo, en un momento de tensión, un hombre desconocido se le acercó para preguntarle si estaba bien, era Beau. Este gesto hizo que ante su muerte, Patricia quisiera dar sus condolencias a los Biden y fue la única periodista asignada a la reunión privada tras su funeral. Es por eso que, cuando de su periódico la enviaron a cubrir si en Delaware había celebraciones por su nuevo presidente, quiso hacer una parada por la tumba de Biden.

Escuchando la investidura por la radio de su coche, fue que se dio cuenta de que en el momento en el que comenzó el discurso de Biden, el hombre en uniforme se hincó al pie de la tumba de Beau, lo que conmovió a Patricia hasta las lágrimas. La mujer confiesa que como periodista, quería preguntarle al guardia quién era y por qué había tenido este gesto, pero la persona a la que Beau consoló sin conocerla decidió que no debía hacerlo.

