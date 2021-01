¿Quién es el hombre que fue a la investidura en tenis y por qué su esposa se arrepintió de dejarlo empacar?

Si estabas viendo la transmisión de la investidura presidencial de Estados Unidos, seguramente notaste que detrás de la senadora Amy Klobuchar, mientras daba su sentido mensaje, se alcanzaba a ver a alguien bajando las escaleras. La interrupción no fue lo que llamó la atención en redes sociales, sino que esa persona llevaba puestos los Air Jordan 1 x Dior, que si bien son unos tenis muy codiciados y estilosos, no dejaban de ser un tanto informales para un momento como éste. Las redes sociales inmediatamente se volvieron una locura preguntando quién había sido el animado a llevar ese calzado y en cuestión de minutos, los tenis ya eran tendencia en Twitter. Como suele suceder con estos casos, no tardó en aparecer el suspicaz que localizó la procedencia del calzado y se supo que era un miembro de la familia de Kamala Harris, más tarde, la esposa del chico tomaría sus redes para contar lo que había pasado.

Pues los codiciados zapatos deportivos pertenecen a Nikolas Ajagu, el esposo de Meena Harris, sobrina de la nueva vicepresidenta de Estados Unidos. La autora, que es muy activa en redes sociales, dejó ver su sorpresa por lo que estaba pasando en Twitter, mientras ella veía orgullosa la investidura de su tía. Meena comenzó retuiteando todo tipo de mensajes haciendo referencia a los tenis de su marido, para después poner: “Me separé de Twitter por menos de una hora para la ceremonia de inauguración, ¿y los tenis de Nik son la tendencia número 1?”.

Ante la insistencia de sus seguidores, Meena no tuvo más que explicar qué fue lo que había pasado con el look de su marido -quien trabaja para Facebook-. “Cuando Nik estaba empacando para DC, de hecho me preguntó si debía llevar sus Jordans o mejor zapatos de vestir. No sabía qué Js estaba considerando, y aparentemente yo estaba de buen humor, así que le dije: ‘Haz lo que te haga feliz’. Nunca me dijo qué había decidido…bueno fue un gran día”, comenzó, para después actualizar: “Acabo de descubrir que le dedicó una maleta entera a su gigantesca caja de tenis”.

¿Por qué estos tenis han llamado tanto la atención?

Pero, ¿por qué tanto alboroto por estos zapatos? Si no estás familiarizado con este tipo de temas, tal vez no sepas que la colaboración de la firma francesa con Nike para la realización de esta edición especial de Air Jordans fue todo un suceso. Un par de bota alta como los de Nik tiene un precio de nada más y nada menos de 1,900 euros (aproximadamente $45,450 pesos mexicanos), haciéndolos unos de los más costosos dentro de las colaboraciones de este tipo de la marca deportiva. Lo sorprendente es que son tan codiciados que en tiendas online como Farfetch, el precio más barato por el que se pueden conseguir es de $393,715 pesos mexicanos.

Esta colaboración se hizo para la colección otoño 2020 para hombre, en la que Dior y Kim Jones se asociaron con Jordan Brand. Su nombre completo es Air Jordan 1 High OG Dior y se trata de una edición limitada en la que solamente existen 8,500 pares en todo el mundo.

Demostrando que los Air Jodan tuvieron un papel especial en esta investidura, Maisy Biden, nieta del nuevo mandatario estadounidense llevó su propio modelo junto a su vestido rodarte para el cierre de actividades en la Casa Blanca. Eso sí, los modelo Sisterhood que ella llevó son significativamente más baratos con un precio de $2,699 pesos mexicanos.

