Un nuevo mundo de estilo llega a la Casa Blanca con las nietas Biden

Si alguien pensaba que con la partida de Melania e Ivanka Trump el estilo no se haría presente en la Casa Blanca, estaba muy equivocado. Aunque estos comentarios podrían parecer descabellados, algunos periodistas, por ejemplo, de Fox News, hicieron hincapié en este aspecto, sin imaginar que Jill Biden seguiría dando muestra de su sofisticado estilo, siempre sobra y elegante. Pero si con ella basta y sobra cuando de looks se trata, las nietas Biden han dado muestra de que su guardarropa es uno que dará mucho de qué hablar a lo largo de esta administración. Ante las medidas de distanciamiento por la pandemia, fue imposible realizar el clásico baile inaugural pero esto no fue motivo para que las chicas Biden no mostraran sus mejores galas. Durante un evento que se llevó a cabo con grabaciones desde distintos puntos del país vecino, se alcanzó a ver a las mujeres Biden, engalanando la noche con sus mejores estilos.

Llevando la batuta de esta aparición, estuvo la matriarca de la familia, la nueva primera dama de Estados Unidos, quien para este evento nocturno eligió un elegante conjunto en blanco. El elegante abrigo blanco de botonadura cruzada sobre un vestido que al igual que el de la mañana tenía un cuello con detalles y escote con transparencias, la hacía lucir desde el balcón de su nuevo hogar, la Casa Blanca. Tanto el abrigo como su cubrebocas contaron con detalles florales bordados, un diseño que Jill privilegia en su guardarropa. El diseño fue de Gabriela Hearst, una vez más, Jill ha hecho un guiño a los latinos en Estados Unidos, con la creadora nacida en Uruguay, quien está casada con Austin Hearst, heredero de imperio editorial que lleva su apellido.

En cuanto a sus nietas, si durante la mañana fue Natalie quien partió plaza con su abrigo rosa y unas botas de gamuza en camel, por la noche al fondo de la transmisión, el diseño que lucía Finnegan no pasaba desapercibido. La segunda hija de Hunter Biden lució simplemente espectacular con un diseño de lentejuelas en color durazno y tirantes en listones en forma de moño en negro de Markarian, la firma neoyorkina que vistió a su abuela por la mañana.

En simbólico morado, Kamala Harris ha hecho historia como la primera vicepresidenta de Estados Unidos

Siguiendo el tono de su hermana mayor, Maisy -quien fuera gran amiga desde la infancia de Sasha Obama- dio muestra de su estilo desenfadado con un llamativo vestido de Rodarte. Con cuello tipo babero con holanes y coloridos estampados en rojo, Maisy decidió darle su propio toque al look con unos sencillos tenis grises con negro de Nike.

Su hermana mayor, Naomi, lució espectacular en un vestido magenta con un gran moño en el pecho y altísimos tacones exactamente en el mismo color. Mientras que Natalie Biden volvió a lucir de lo más glamurosa a sus 16 años con un vestido estructurado en color crema con un discretísimo cinturón en carmín y tacones en nude. Y como la líder del grupo de chicas Biden, Ashley, la única hija del nuevo presidente estadounidense, quiso lucir un tuxedo con corbatín desabrochado al cuello, al que le sumó estilo al llevar su larga melena en una cola alta.

