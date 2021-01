En su cumpleaños 19, Paula Levy recibe un emotivo mensaje de su hermano José Emilio

Enero es uno de los meses más especiales para la familia de Talina Fernández, pues 19 años atrás nació su nieta, Paula Levy, a quien la fallecida Mariana Levy procreó durante su relación sentimental con José María Fernández, ‘El Pirru’. Por tal motivo, la jovencita ha celebrado su cumpleaños, aunque esta vez de una manera totalmente discreta, y sin dar detalles de cómo fue para ella este especial día, en que distinto a otras ocasiones, solo recibió la felicitación pública de su hermano, José Emilio Fernández Levy. Así, la festejada disfruta de su mayoría de edad, orgullosa del cariño y apoyo que le han mostrado a lo largo de todo este tiempo sus seres queridos, en especial su abuela, una de las mujeres más importantes en su vida y por la que siente un amor infinito.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el menor de los hermanos Levy, también hijo de ‘El Pirru’, dedicó a Paula una emotiva felicitación, la cual ilustró con una fotografía en la que aparecen los dos usando cubrebocas, y sin revelar más información del momento en que fue capturada la postal que no pasó desapercibida por sus seguidores. “Feliz cumpleaños, gracias por ser mi hermana…”, dijo el joven en las primeras líneas del mensaje que dio a conocer el 19 de enero, día en que la chica dio la bienvenida a un nuevo año de vida, pasando así la página del reciente episodio en el que de manera pública dio a conocer que ya no se encontraba viviendo con su abuela, pero sí reiteró el gran cariño que las mantiene unidas.

Por si fuera poco, José Emilio hizo énfasis en el incondicional apego que tiene por su hermana, a quien al parecer no ha podido ver durante estos meses, pues lo hizo evidente a través de su entrañable publicación, y en la que se mostró enteramente sensible por esta situación. Aun así, no dejó pasar la oportunidad para consentir a quien sin duda una de las mujeres más importantes en su vida. “Te extraño muchísimo y te amo como a nadie, espero verte pronto @paulalevyy”, finalizó. Lo cierto es que a pesar de que Paula es cada vez más activa en redes sociales, espacio en el que de vez en cuando realiza algunas transmisiones y publica videos, esta vez no fue así, reservándose todos los pormenores en torno a la celebración. Hasta el momento, María Levy tampoco le ha escrito, aunque es por todos sabido que ambas son muy unidas, por lo que es probable que de manera privada lo haya hecho.

Agradecida con Talina

Semanas atrás, Paula acaparó los reflectores al compartir detalles de su vida privada, en los que confesó que ya no estaba viviendo con su abuela. Sin embargo, tiempo después tuvo un encuentro con los medios de comunicación, por lo que hablo con total apertura del apoyo que Talina le ha brindado a lo largo de su vida, poniendo punto final a las especulaciones. “Lo que siento es gratitud por mi abuela, es gratitud por haberme recibido en su casa, la amo muchísimo y eso es lo más importante”, dijo en aquel instante, declaraciones que fueron retomadas por el programa televisivo Ventaneando.

En aquella ocasión, Paula también se sinceró sobre la manera en que hoy percibe la vida, una etapa en la que ha tenido la fortuna de caminar de la mano de sus seres queridos, que nunca se han apartado de su lado. “Estoy en este proceso de iniciar mi camino y encontrar mi verdad… La vida viene con caídas, con cosas buenas y no todo tiene que ser lineal, hay días buenos (y hay días malos)… Yo sé que, si necesito ayuda y en lo que necesito ayuda, cuento con muchísimas personas que están al pendiente y que me brindan su ayuda si lo necesito, entonces estoy muy tranquila…”, expresó.

