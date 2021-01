'A veces tienes que dejar ir', William Levy causa revuelo con un misterioso mensaje

Sin duda alguna, William Levy atraviesa por un momento muy especial en su carrera. Y es que tras varios años de ausencia en la pantalla chica, tiempo en el que estuvo enfocado en sus facetas de empresario restaurantero y productor de cine, el guapo cubano se encuentra listo para su gran regreso a las telenovelas. De hecho, el actor se ha instalado en Colombia durante los últimos meses, donde se encuentra grabando las escenas del melodrama Café con Aroma de Mujer, un clásico del género que tendrá una nueva versión, protagonizada por Levy. Desde este gran momento profesional y tras varios meses alejado de su familia, el artista de 40 años se ha tomado el tiempo para compartir con sus seguidores un inspirador mensaje, con el que sin duda ha puesto a pensar a más de uno, pues en sus palabras se ha referido al saber soltar y a vivir el aquí el ahora.

Fue a través de su perfil de Instagram, donde el actor se ha mantenido muy activo, mostrando algunos detalles de las grabaciones de su telenovela y de su personaje, dejándose ver con nuevo look y feliz de estar de vuelta frente a las cámaras, donde ha compartido sus profundas reflexiones, en las que si bien, no se ha referido a una situación en específico, sí ha sembrado dudas entre sus fans sobre lo que podría estar pasando al interior de su vida personal. "A veces simplemente tienes que dejar ir, no porque tengas que hacerlo, sino porque es lo correcto", escribió William a través de Instagram Stories.

En una segunda publicación, el actor reflexionó sobre la importancia de disfrutar de cada momento de la vida, nuevamente sin hacer referencia a algún momento o persona específica en su vida. "Solo se vive una vez", compartió el intérprete por el mismo medio que lo hizo con su primer mensaje, en el que solo ha agregado la frase en letras blancas sobre un fondo rojo. Por supuesto, sus palabras han sido aplaudidas en sus redes sociales y replicadas en los perfiles de algunos de sus fans. Sin embargo, no han dejado de crear cierta incertidumbre entre ellos, que no han dejado de cuestionarlo sobre si todo se encuentra bien en su vida.

Lo cierto de todo esto, es que William se ha mantenido al tanto de su familia a pesar de la distancia. Prueba de ello son los mensajes que suele dedicarle a sus dos hijos, Christopher y Kailey, a través de redes sociales, en donde ha expresado todo su amor y lo mucho que los extraña en estos momentos en los que se encuentra lejos debido a su trabajo. Además, también le ha mostrado su apoyo a la distancia a su primogénito, luego de su aparatoso accidente de unos meses y durante el tiempo que ha permanecido en recuperación de las lesiones sufridas durante el incidente.

Sus hijos, su principal prioridad

Durante una reciente entrevista con Televisa Espectáculos, William admitió que sus hijos, Christopher y Kailey, fueron su principal razón para alejarse unos años de las telenovelas debido a las arduas jornadas de trabajo que se manejan en estas producciones: “Por ellos (sus hijos) es que hice la decisión que tomé. Once meses trabajando, doce horas al día no te deja tiempo para estar con ellos. Mi niño tenía ocho años, mi hija tenía cuatro años y quería aprovechar esos años de niñez que tienen ellos”, ahora que sus hijos ya tienen 15 y 10 años, el actor está listo para retomar su lugar como galán de la pantalla chica.

