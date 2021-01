En simbólico morado, Kamala Harris ha hecho historia como la primera vicepresidenta de Estados Unidos

Vibrante de alegría y emoción, Kamala Harris apareció esta mañana para hacer su juramento como la primera vicepresidenta de Estados Unidos en la historia. Si bien, ya se sabía de este importante nombramiento desde pasado noviembre tras unas polémicas elecciones, ha sido hasta esta mañana que en medio de una ceremonia diferente, por las restricciones de la pandemia, Kamala ha hecho el juramento que la llevará a cumplir con su papel por los próximos cuatro años. Del brazo de Douglas Emhoff, su marido, y ahora segundo caballero de su país, era claro que Kamala se encontraba especialmente feliz de poder comenzar con este nuevo compromiso que ha tomado de la mano de Joe Biden.

En un día en el que nada queda al azar, Kamala ha elegido un vestido de Sergio Hudson y un abrigo de Christopher Rogers, ambos en un profundo pero vibrante morado, que capturaba todas las miradas. El aspecto más importante recayó en el color, mismo que llevaron en distintos tonos Kamala, Michelle Obama y Hillary Clinton. En Estados Unidos se ha especulado que ha sido una sutil forma de referirse a la unión entre dos colores, el azul y rojo, que representan los emblemas de los dos partidos políticos, que han vivido en los últimos años una división como ninguna otra y que ha sido hasta en los últimos días cuando se han unido por el bien de su país. También se ha dicho que la elección es la misma que Kamala hizo en el lanzamiento de su campaña presidencial, cuando hizo un homenaje a Shirley Chisholm, la primera mujer negra en el Congreso de aquel país.

En un guiño a su sororidad universitaria, Alpha Kappa Alpha, Kamala llevó las perlas que suelen ligarse con este grupo estudiantil. Marcando la pauta de la misma manera que hizo Jill Biden con su look, Kamala lució diseñadores estadounidenses, una regla no escrita de la diplomacia de la moda, que los últimos cuatro años había quedado en el tintero. Sergio Hudson es una firma diseñada y producida en su totalidad en Los Ángeles, mientras que Christopher John Rogers es un diseñador de Nueva York. De esta manera, a través de los looks de Jill y Kamala, quedaron representadas las dos alas del país vecino.

Si los Biden tuvieron sus cariños y complicidades, Kamala y Douglas vivieron también su propio momento romántico, compartiendo un efusivo abrazo en el que el segundo caballero mostró el enorme orgullo que siente por la nueva vicepresidenta. Douglas fue también el encargado de sostener las dos Biblias sobre las que Kamala hizo su juramento, primera ocasión en la que es un hombre quien cumple con esta labor mientras su pareja hace un enorme compromiso con su país.

La familia de Kamala

Kamala y Douglas estuvieron acompañados por los hijos de éste, Cole y Ella Emhoff, quienes se refieren cariñosamente a ella como Mamala. En un evento como éste no podía faltar la sobrina de la vicepresidenta, Meena Harris, quien es especialmente activa en las redes sociales y quien es madre de las dos pequeñas que acompañaron a Kamala a celebrar el día que se dio a conocer el triunfo de la dupla Harris Biden. Meena es hija de Maya Harris, hermana de Kamala, quien también estuvo presente en este histórico momento.

En un curioso gesto de unidad, Ella y Meena llevaron vestidos muy similares, el de la hijastra de Kamala de Batsheva y el de Meena de Ulla Johnson. Por supuesto, para nadie pasó desapercibido el abrigo Miu Miu de Ella, que la hizo resaltar a su llegada a esta investidura en la que sin duda, la familia de Kamala tuvo un lugar muy especial.

