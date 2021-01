‘Te amo Jilly’, el mensaje de Joe que ha dejado claro el papel de su mujer en este día

Como ha sido desde hace 44 años, Jill Biden ha sido la compañera eterna de Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Después de haber vivido la peor tragedia, al perder a su primera esposa y a su hija, Joe volvió a encontrar el amor con Jill, con quien tuvo a su hija Ashley, que se sumó a Beau y Hunter. Desde entonces, Jill ha sido su cómplice y en palabras de su hija, la persona que mantiene aterrizado a su padre. Con estos antecedentes, no ha sido de extrañar que esta mañana, Jill haya tenido un papel principal en la investidura de su marido como el nuevo presidente de los Estados Unidos.

Dejando claro el papel principal que Jill tiene, no solamente en este día, sino en su vida, un romántico Joe tomó su cuenta de Twitter solamente momentos antes de hacer su juramento y con un romántico video en el que se le veía tomando la mano de su mujer en los eventos que realizaron un día antes de esta investidura, escribió: “Te amo Jilly, y no podría estar más agradecido de tenerte conmigo en esta aventura que estamos por comenzar”. Éste no fue el único cariñoso gesto del día, pues en distintos momentos, en medio del caos y la atención posada sobre ellos, se les ha visto tomarse de la mano y compartir una que otra confidencia, en un momento cercano. Siguiendo la tradición, ha sido Jill quien ha tomado la Biblia de 127 años de la familia Biden para que su marido pudiera hacer el juramento como el presidente 46 de los Estados Unidos. Por supuesto, el final de este especial momento estuvo marcado con un beso entre la pareja.

Para una ocasión como ésta, la nueva Primera Dama de Estados Unidos ha lucido un look hecho a la medida por Markarian. Se trata de un elegante vestido con un elegante cuello con aplicaciones y escote en transparencias, a juego con un abrigo en un azul cerúleo -tono que es especialmente favorecedor para ella- con aplicaciones en las solapas. Apegándose a las normas no escritas de la diplomacia de la moda, Jill ha elegido a una diseñadora estadounidense que tiene su firma basada en Nueva York. Markarian es creada por Alexandra O’Neill y se define como una marca de lujo. Dándole un empujoncito a una firma nueva, Markarian fue establecida apenas en el 2017, pero desde entonces se ha ganado un lugar en el que ya ha vestido a famosas como Kate Hudson, Kerry Washington, Priyanka Chopra, entre muchas famosas más.

Con un perfil diferente al de su predecesora, se espera que la Doctora Biden continúe en la línea que tuvo como la segunda dama de Estados Unidos. En aquel período, no dejó su posición como profesora universitaria, algo que ha dicho seguirá haciendo y se espera que enfoque su plataforma en la educación, tema que siempre le ha sido de especial interés.

Un día previo a convertirse en la nueva primera dama de su país, Jill tuvo una larga serie de apariciones con su marido. Para estos compromisos eligió un elegante juego de vestido y abrigo de Jonathan Cohen, combinado con guantes en lila de Wing & Weft, tacones nude de Jimmy Choo y clutch de Tyler Ellis. En esta elección ha estado también resaltado el elegir a un diseñador estadounidense, pero esta vez con un toque que podría indicar la línea que tomará el guardarropa de Biden. Jonathan es hijo de padres mexicanos y creció en San Diego, confesando que sus raíces mexicanas son parte de sus creaciones.

