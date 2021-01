Con guitarra en mano, Pau Capetillo sorprende con su espectacular voz

Sin duda alguna, los Capetillo Gaytán son reconocidos por ser una de las familias más unidas del mundo del espectáculo y una de las más talentosas. Y no solo nos referimos a los líderes de este clan, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, también a sus tres hijos mayores, quienes en más de una ocasión han demostrado haber heredado no solo los buenos genes de sus guapos papás, sino también el lado artístico. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos en más de una ocasión y que recientemente acaba de demostrar la guapa Ana Paula Capetillo, quien ha sorprendido a todos sus seguidores con una hermosa interpretación, demostrando el gran talento vocal del que es poseedora y acompañada de su guitarra, demostrado así que bien podría convertirse en una estrella pop, si así lo decidiera. De hecho, ya ha mostrado cierto interés en dedicarse a los escenarios y seguirles los pasos a sus papás, sin embargo, por ahora está dedicada a sus estudios universitarios, sin descuidar su gusto por la música. “A mí me encanta (cantar), pero quiero acabar mi carrera, entonces ojalá y sí. Me gusta mucho actuar, me gusta mucho cantar y me encanta bailar, teatro musical sería mi ideal, pero los tres me gustan mucho”, comentó en octubre de 2019 en un encuentro con medios retomado por el programa De Primera Mano. Sin duda alguna, Pau tiene potencial de estrella, por lo que no sería raro verla triunfar próximamente sobre los escenarios. Da play al video y sé testigo del su gran talento.

