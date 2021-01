¡Ambientazo! Las chicas Fuentes Bracamontes se van de fiesta en bote

Para la familia de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes no existe la palabra aburrimiento, y no sólo porque siempren hay casa llena, sino porque siempre hay algo entretenido por hacer. Jackita, Caro, Renny, Emi y Pau son las responsables de la alegría que se vive en el hogar de esta famosa pareja, pues con su ternura y ocurrencias tienen encantados a sus papás. Estas niñas son además muy valientes, y prueba de ello es que hace unos días, desde el tejado de su casa, las tres mayores dejaron ver que no le temen a las alturas. Y qué decir de las mellizas, quienes con poco más de dos años han demostrado que tienen todo para seguir los pasos de sur hermanas conquistando las olas. Pero esta vez, más que una aventura, estas adorables niñas improvisaron una divertida fiesta, eso sí, a bordo de un bote en pleno mar. "Y que se arma la fiesta en la lancha de papá", escribió la conductora al compartir algunos videos del entretenido baile de sus niñas, en el que, al ritmo de Baby Shark dejaron claro que son expertas en pasarla bien. Inspirada por sus hermanas, la pequeña Paula se dejó llevar por el ambiente y presumió sus mejores movimientos, y Emilia se sumó después al festejo playero de las Fuentes Bracamontes, ¿quieres verlas? Haz click en el video

