La hija de Joe Biden confirma que su madre no se reunirá con Melania Trump ‘Es desafortunado que no se siga el protocolo tradicional’, ha dicho Ashley Biden

A precisamente 24 horas de la transición oficial del poder en los Estados Unidos, las tensiones entre Donald Trump y Joe Biden siguen vigentes. A sabiendas de que el actual mandatario no estará en la investidura de Biden, como es tradición, el segundo gran desaire vino por parte de Melania Trump, quien según se reveló ayer, no dará el tradicional tour por la Casa Blanca a su sucesora, Jill Biden -costumbre con siete décadas de existencia-. Ante esta situación, ha sido Ashley Biden, hija de Joe y Jill, quien ha confirmado la situación y además, se ha abierto de capa para hablar sobre su familia, así como ha dejado claro que no tiene planes de seguir los pasos de Ivanka Trump, tomando un puesto en la administración de su papá.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Casi una semana después, Melania Trump condena la movilización en el Capitolio, pero no se salva de las críticas

A capa y espada, Michelle Obama sale a la defensa de Jill Biden

En un hecho especial, Ashley fue entrevistada por Jenna Bush Hager -hija del expresidente Bush-, quien tiene amplia experiencia en la situación que la única hija de los Biden está por vivir. Al ser cuestionada sobre el comentado encuentro que tradicionalmente tienen las primeras damas, respondió en el Today Show con un semblante mucho más serio que en el resto de su entrevista: “No, no pienso que hagan el protocolo tradicional, lo que es desafortunado, pero pienso que estamos bien con eso”.

En otro de los temas complicados que se tocaron, al ser cuestionada sobre si está preocupada por la seguridad de su padre, después de las amenazas que se hicieron tras la toma violenta del Capitolio al principio de mes, Ashley dijo: “Sí, sin embargo, el Servicio Secreto es increíble, así que de alguna manera no (estoy preocupada)”.

VER GALERÍA

La joven de 39 años es especialmente cercana a su padre, pero ha decidido tener un papel discreto cuando de su carrera política se trata, incluso, mucha gente desconoce su existencia. A pesar de que en la administración saliente se ha visto un papel protagónico en el caso de la hija del presidente, con Ivanka Trump teniendo una oficina en la Casa Blanca, así como un puesto como asesora al igual que su esposo Jared Kushner, Ashley ha dejado claro que ese no será su caso. “No tendré un trabajo en la administración. Sin embargo, espero usar esta plataforma para luchar por la justicia social, la salud mental, el estar involucrada en el desarrollo de la comunidad y su revitalización”.

Joe Biden y las dos grandes tragedias que marcaron a quien será el próximo presidente de Estados Unidos

La respuesta de la familia ante las desgracias

Joe Biden ha sufrido duros golpes a lo largo de su vida, recientemente el fallecimiento de su hijo Beau Biden ante el cáncer de cerebro; pero antes de eso tuvo la irreparable pérdida de su primera esposa y su hija. Según ha contado Ashley, esto ha cambiado al político: “Papá es tan empático y tiene la capacidad de reconocer el dolor, de sentir el dolor de otros y dar consuelo. También ha hecho que la familia sea su número uno, tenemos una regla hasta este día, no importa en dónde esté papá, no importa en la junta en la que esté, si uno de sus hijos llama, tiene que salir”. Sobre la otra gran tragedia de su vida, Ashley -que era especialmente cercana a Beau- quiso hacer énfasis en un detalle importante, su hermano murió cuando tenía 46 años y su padre será el 46° presidente.

En la charla, la joven ha dejado claro que ha sido su madre, la pieza clave en la vida de Joe: “Mi mamá en verdad mantiene a papá aterrizado”, la chica ha confesado que está de acuerdo con quienes piensan que Jill es el arma secreta en la carrera de su papá. Ashley compartió además, que incluso en los momentos más oscuros en la campaña, ella sabe quién es su familia, por lo que los rumores no los quiebran.

VER GALERÍA