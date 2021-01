Thalía sobre lo que sucede con su abuela: 'Nos encontramos en una situación de angustia'

Para Thalía no hay nada más importante que su familia. Ya lo ha dejado en claro en más de una ocasión y a través de sus redes sociales hay registro de ello. Es por eso que, cuando se trata de defender a quienes más quiere, la cantante no duda en alzar la voz y denunciar todo aquello que esta afectando a los suyos. Tal y como lo ha hecho recientemente, luego de que su hermana, la actriz Laura Zapata, diera a conocer que su abuelita, doña Eva Mange, no ha recibido los cuidados adecuados por parte del personal de la casa de reposo en la que actualmente vive como medida de protección contra el Covid-19, por lo que incluso se ha visto afectado su estado de salud.

A través de su perfil de Instagram, la cantante se ha pronunciado al respecto, lamentando que, en medio de una fecha muy especial para la familia y que debió ser de mucha alegría, pues recientemente fue el cumpleaños 103 de doña Eva, tengan que enfrentarse a esta delicada situación a consecuencia de una negligencia. “Hoy 18 de enero del año en curso, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, Doña Eva Mange Márquez. Mas, lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables”, compartió Thalía junto a una fotografía de su abuelita.

La cantante aseguró que por el momento no puede ahondar más en el tema, pero pidió la unión de sus fans para levantar una plegaria en favor de la salud de doña Eva, no sin antes agradecer por todos los mensajes de apoyo que han recibido a raíz de que se diera a conocer la información. “Por ahora no podemos dar tantos detalles de lo acontecido a su salud; pero en estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz, para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida”, señaló. “¡Muchísimas gracias a tod@s por las felicitaciones que nos han mandado para celebrarla hoy, en su cumpleaños número 103!”, finalizó.

Qué es lo que tiene doña Eva

La indignación de Thalía ha surgido a raíz de que su hermana Laura Zapata denunciara en su perfil de Twitter que, al visitar a su abuelita en la casa de retiro en la que se encuentra bajo el cuidado de expertos, notó que el estado de salud de doña Eva no era el óptimo, pues según reveló la actriz, su abuelita tiene cerca de nueve escaras de decúbito (lesiones en la piel y el tejido inferior ocasionadas por la prolongada presión sobre la piel), debido a que a su avanzada edad, pasa la mayor parte de su tiempo recostada, por lo que necesita de cuidados y una higiene adecuados todos los días. Sin embargo, todo parece indicar que no fue así, por lo que la actriz y su hermana han comenzado a tomar cartas en el asunto.

Hace unos días, Laura Zapata anunciaba emocionada que después de una temporada alejada de su abuelita, como medida de protección ante la pandemia, la visitaría justo en el día de en el que cumpliera 103 años, el pasado 18 de enero, para lo cual tuvo que mantenerse en resguardo unos días y someterse a una prueba de Covid. Sin embargo, lo que debió ser una fecha muy especial, se ha convertido en una pesadilla para su familia, pues nunca imaginaron encontrar a doña Eva en tales condiciones, además de que la actriz ha denunciado que nunca se le hizo de su conocimiento esta situación.

