Ana Bárbara recuerda las duras críticas que recibió al inicio de su relación con ‘El Pirru’: 'El amor nos salvó'

No hay duda de que Ana Bárbara se encuentra en el mejor momento de su vida, pues por un lado ha alcanzado el éxito en su carrera en la música y ha incursionado en el mundo de la belleza, y por el otro, se encuentra felizmente comprometida con su novio Ángel, quien se ha convertido en un compañero inseparable de ella y sus hijos. Pero no todo ha sido color de rosa para la intérprete, pues hace algunos años tuvo que lidiar con fuertes críticas derivadas de su relación con José María Fernández El Pirru, viudo de Mariana Levy. La cantante ha recordado aquellos duros momentos que vivió, pero ha destacado cómo el amor de sus hijos, incluidos los de corazón, como ella se refiere, ‘la salvó’ en aquel difícil escenario.

Ana Bárbara contrajo nupcias con El Pirru en 2006, un año después de que enviudara, convirtiéndose así en una segunda madre para sus hijos, Paula y José Emilio. Sin embargo, esta relación fue blanco de ataques, los cuales ella ha señalado que considera desproporcionados. “Realmente sí creo que viví un acoso desmedido y fuera de lugar, lo sigo creyendo”, recordó la cantante en entrevista para el programa Sal y Pimienta. Sin embargo, en esta complicada situación, fue el cariño sincero el que terminó por vencer todo lo negativo. “Realmente el poder del amor, nunca lo vieron porque a veces los medios son muy fríos y nada más se van por la crítica, la miseria humana… Y simplemente el amor nos salvó a todos”, aseguró la intérprete.

La cantante admitió que causa miedo pensar en que sus hijos puedan llegar a ser objeto de críticas y ataques como lo fue ella. “Yo no sé qué tan fuertes ellos sean, aunque los estoy tratando de hacer unos chavos fuertes y de enseñarles la vida”, comentó. Y es que señaló que su primogénito sí resultó afectado por aquellos duros comentarios que ella recibió hace tiempo. “Sí reconozco que Emiliano tiene traumas hay cosas que dice: ‘No mamá eso no porque cuando nos perseguían y cuando te decían y cuando te lastimaban…’ Y yo luego me siento llorando a veces, ahora soy más fuerte, pero sí me he soltado llorando en pláticas con él, de qué manera se llega a un acoso desmedido a un artista”, señaló.

De hecho, reconoció que incluso todo aquel ambiente que rodeó entonces su relación impidió que disfrutara su boda como se hubiera esperado. “Realmente estábamos muy presionados mi exmarido y yo con todo el rollo mediático, fue horroroso, horrible, no se podía disfrutar, había mucha gente amada, pero yo no estaba feliz, el medio ambiente no ayudó, entonces eso no me hacía estar super feliz”, admitió, e incluso señaló que fueron esas nupcias las que menos celebró, pues hay que recordar que cuando era más joven ya se había casado, aunque fue un matrimonio muy breve.

El amor de sus hijos, un pilar en su vida

Como ella bien lo ha señalado, fue el amor su mayor fortaleza a la hora de lidiar con las críticas por su relación con El Pirru y es que con este matrimonio entraron a su vida Paula y José Emilio, a quienes adoró desde el primer momento, tal como ellos a ella. Aunque el divorcio llegó cuatro años después, el cariño de los hermanos Fernández Levy siguió constante, tanto que hasta la fecha le suelen dedicar cariñosos mensajes. Apenas el mes pasado, el jovencito de 16 años le dedicó a la intérprete unas sentidas palabras que la conmovieron totalmente. “Te amo mamá”, escribió José Emilio al compartir una foto junto a la cantante en la que se veía a la Virgen de Guadalupe al fondo. Ante esta dedicatoria, Ana Bárbara no tardó en reaccionar: “Te amo, mi vida”. Cuestionada sobre este emotivo momento, la cantante confesó en el programa de Univisión que incluso la hizo derramar algunas lágrimas: “Cuando vi ese mensaje de Emilio, sí me solté llorando como una Magdalena”, admitió. Al celebrar su cumpleaños número 16, la intérprete le dedicó un dulce mensaje al jovencito, el cual sin duda dejó ver un poco del inmenso amor que siente por él. “Prácticamente desde que naciste (como tú me has dicho), me has llenado de todos los sentimientos, de luz, de amor, de atenciones. ¡Te amo con toda mi alma!”, escribió entonces, y es que cuando ella inició su relación con El Pirru, José Emilio era casi un bebé.

