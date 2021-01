'A veces prefiero mi paz...', Sarah Kohan reflexiona sobre lo que es realmente importante

En las últimas semanas, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan se han visto envueltos en un mar de especulaciones respecto a su relación, mismos que han nacido a raíz de ciertas publicaciones que han hecho en sus redes sociales, en donde han sembrado la duda entre sus fans sobre la estabilidad de su matrimonio. Y aunque por algún tiempo decidieron hacer oídos sordos a todo lo que se decía en torno a ellos, hace unos días, Sarah rompió el silencio y puso punto final a las especulaciones en las que se hablaba de una supuesta infidelidad sobre ella. “Me gustaría decir que nunca he estado con otra persona, física o emocionalmente, desde que conocí a Javier”, expresó en aquel entonces. Ahora, la modelo australiana ha vuelto a causar revuelo con sus publicaciones, pues ha retomado un mensaje con el que pareciera estar poniéndole punto final de una vez por todas a todo lo que se dice sobre ella y su familia.

A través de Instagram Stories, Sarah compartió una imagen en la que en un fondo blanco se podía leer una inspiradora frase. “A veces mi paz es más importante que probar mi punto. (Hay que) continuar…”, compartió la influencer, lo que de inmediato cuasó la reacción de sus fans, quienes no han dejado de cuestionarla sobre su relación con el delantero del L.A. Galaxy. Si bien, ha quedado claro que la frase no es de su autoría, por los eventos de las últimas semanas y todo lo que se ha dicho sobre ella y el ‘Chicharito’, la imagen no ha pasado desapercibida para nadie.

A lo largo de los últimos meses, la pareja no ha dejado de ser noticia debido a los rumores que han surgido sobre su matrimonio. Tal y como lo hizo hace en noviembre del año pasado, cuando sin dudar, salió a la defensa de su familia y si honor, para desmentir los titulares apuntaran a una supuesta relación entre ella y el coach de vida de su esposo, Diego Dreyfrus, una situación que describió como absurda.“Las cosas en los medios se han salido de control. Estoy harta y cansada de recibir mensajes en los que dicen que el padre de Noah es Diego, porque tiene los ojos azules, su padre es Javier”, sentenció.

La modelo ahondó más en el tema y de manera tajante puso fin a todos los rumores. “Ya estaba embarazada de Noah cuando conocí a Diego por primera vez en Londres. Tiene ojos azules debido a la genética. Mi mamá tiene los mismos ojos azules que él. Fin de la historia, dejen de trollear a mi familia”, finalizó.

La reacción de Sarah a los rumores de separación

Aunque Sarah sí quiso desmentir esta información, de lo que no ha querido decir una sola palabra es de la situación en la que se encuentra su matrimonio con El Chicharito. Esta semana, fue abordada por una reportera del programa Suelta la sopa a quien le pidió respeto: “¿Pueden dejarme en paz? Gracias”, comentó. Ante la negativa de la influencer, la enviada de la emisión insistió, razón por la que la australiana dejó claro que no se pronunciará al respecto: “Mi vida privada es privada, no es asunto de ustedes”. Mientras Sarah deja claro que no hablará del tema públicamente, esta tarde, El Chicharito compartió una imagen de sus dos hijos que acompañó de la frase: “Mis 2 ángeles muy serios”, lo que nos hace pensar que está pasando tiempo con los pequeños y con Sarah.

