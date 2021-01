Ludwika Paleta revela que siempre quiso convertirse en una mamá joven

Además de ser reconocida por su excelente trayectoria como actriz, Ludwika Paleta también se ha dado a conocer por ser una madre completamente entregada a sus tres hijos, a pesar de la gran diferencia de edades que existe entre su primogénito, Nicolás, y sus tiernos mellizos, Bárbara y Sebastián. Y es que sin duda, la maternidad es algo con lo que la hermosa actriz se ha sentido identificada desde siempre, según lo ha confesado ella misma reciente, por lo que incluso, tras su primera boda con Plutarco Haza, padre de su primer hijo, comenzó a pensar en convertirse en madre, a pesar de que en ese entonces era muy joven.

Así lo reveló Ludwika durante una reciente entrevista con el programa de Maxine Woodside Todo para la Mujer, en donde con toda la sinceridad del mundo y como pocas veces suele hacerlo, habló de cómo a pesar de tener apenas 20 años deseaba con todo su ser convertirse en mamá. “Recuerdo que cuando me casé con el papá de Nicolás le decía 'vamos a tener un bebe' y él me decía 'espérate, espérate, estás muy chiquita'", comentó entre risas. "Yo la verdad siempre he sabido que he querido ser mamá, desde que me acuerdo", agregó la intérprete.

A pesar de las advertencias y de su nula experiencia con la maternidad, ella soñaba con convertirse en madre y como si sus deseos hubieran sido escuchados por alguna entidad divina, el sueño de la actriz se hizo realidad con la llegada de Nicolás, algo que por supuesto no había planeado, pero que sí había deseado desde siempre. "La primera vez (que me convertí en mamá) por supuesto y completamente que sí (fue cuestión de destino)", expresó la actriz con cierta ilusión, al recordar su primer embarazo. "Dicen que tengas cuidado con lo que le pides a Dios porque ¡pácatelas! (se te hace realidad)", agregó entre risas.

La misa Ludwika ha admitido en anteriores ocasiones que a los 20 años vivió una maternidad muy diferente a la que vive hoy con sus dos mellizos. Y es que en aquel entonces, los intereses de la actriz eran muy distintos e incluso la energía le permitía continuar con algunas actividades propias de su edad y hacerse cargo de su bebé. "Yo misma, cuando tenía 20 años pues no atendí tanto a mi hijo Nicolás Haza y mira, ¡salió re- bien! Pero bueno, la verdad es que no le puse tanta atención como le estoy poniendo a mis niños nuevos", contó al programa Intrusos en 2019. "A esa edad yo quería trabajar y hacer cosas, salir de antro, ir con mis amigas. Dormía al chamaco y lo dejaba, me iba. Llegaba a las 6:00 de la mañana y lo despertaba para irnos a la escuela", recordó sobre sus primeros meses como mamá.

Disfruta al máximo su nueva maternidad

Ahora, con otras metas en mente, Ludwika Paleta está dedicada por completo a sus mellizos, una emocionante aventura que no cambiaría por nada. “Ha sido delicioso, he estado muy cerquita de ellos y los he disfrutado como nunca", dijo a Univisión en 2018. "Yo creo que me ha servido tener cierta madurez y estar asentada en mi vida, pues siento que no hay una edad para ser mamá, incluso creo que la edad biológica no coincide mucho con la madurez", agregó sobre los maravillosos momentos que pasa en casa con su familia.

