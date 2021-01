Armie Hammer se disculpa y confirma que la cuenta privada de Instagram es de él

En medio de la polémica que lo rodea, Armie Hammer ha vuelto a tomar la palabra después de que dijera que no hablaría sobre las acusaciones que se han hecho en su contra. Tal como advirtió, no se trató de un mensaje para hacer referencia a los mensajes que se ha dicho ha intercambiado con distintas mujeres a través de las redes sociales, sino para hablar sobre la publicación de imágenes extraídas de una supuesta cuenta privada a su nombre publicadas en el Dailymail. En la misma línea de los mensajes que se han replicado en distintas cuentas de Instagram dedicadas a denunciar el caso, las imágenes mostraban alto contenido sexual, además de mencionar las pruebas de drogas que se le solicitaron por la Corte para poder ver a sus hijos en el proceso de divorcio por el que está pasando.

Desde las Islas Caimán, donde se encuentra su familia y hasta donde viajó en diciembre, dijo a Cayman Compass: “Quisiera clarificar que la personas en mi video -el cual fue robado de mi cuenta privada de Instagram- no es Miss Caimán. Genuinamente siento cualquier confusión que mi tonto intento de humor pudo haber causado. Mis profundas simpatías para Miss Caimán, a quien no conozco y la toda la organización, pues no tenía la intención de implicar que efectivamente se trataba de Miss Caimán”. Lo que más ha llamado la atención de esta declaración, más allá de la disculpa, es que con sus palabras, confirma que se trata de su cuenta y que las publicaciones fueron realizadas por él. Esto ha sido por demás comentado, debido algunas de las publicaciones en las que hacía referencia a estupefacientes y los controles de drogas a los que se debe someter sin previo aviso en el proceso de divorcio.

Las disculpas que ha hecho públicamente vienen en referencia a una de las publicaciones que se ha filtrado de la cuenta privada del actor en la que se ve a una mujer en lencería, en su cama de hotel, el mensaje que en ese momento puso Hammer fue: “Bueno…mi ex (por una muy buena razón) esposa, se niega a regresar a Estados Unidos con mis hijos. Así que he tenido que regresar a Caimán”. A continuación, hace referencia a que la mujer no identificada era Miss Caimán a modo de broma.

En el perfil de Instagram @deuxmoi, alguien de las Islas Caimán había publicado ya que la mujer que aparecía en el video no estaba vinculada de ninguna manera con el famoso certamen de belleza. Y más allá de la identidad de la mujer en el video de Armie, lo que ha quedado en el aire es la filtración de esta información. La cuenta @el_destructo_86 de Hammer contaba únicamente con 16 seguidores, al ser privada, lo que apunta a que uno de ellos fue quien dio al Dailymail las capturas de pantalla.

La declaración previa de Hammer

La semana pasada, Armie dejaba claro que no hablaría sobre las acusaciones que diversas mujeres han hecho de forma anónima en su contra, publicando mensajes directos que recibieron, supuestamente, de su parte, en redes sociales. “No voy a responder a estas acusaciones de …. pero en vista de los malos y espurios ataques en línea en mi contra, no puedo, tranquilamente, dejar a mis hijos cuatro meses para grabar en la República Dominicana”, se leía en el mensaje que fue replicado en diversos medios estadounidenses, en el que se confirmaba su salida del proyecto producido por Jennifer Lopez y Ryan Reynolds, Shotgun Wedding.

