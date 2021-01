Sharon Fonseca se sincera sobre cómo van sus primeros meses como mamá

Los días son pura felicidad para Gianlucca Vacchi y Sharon Fonseca desde el nacimiento de su pequeña Blu Jerusalema hace poco más de dos meses. La pareja, quien compartió los mejores instantes de su dulce espera en sus redes sociales, presentó su pequeña hace poco de manera oficial en en ¡HOLA!, espacio en el que los nuevos papás se abrieron por completo para hablar de la condición médica con la que nació su nenita. Y si bien en aquella ocasión explicaron cómo sería el proceso ante esta situación, la modelo venezolana ha querido aclararlo a través de sus redes sociales debido a la preocupación de sus seguidores. A su vez, la guapa mamá primeriza se ha sincerado sobre el tema de la depresión post parto, y ha revelado si la ha sufrido.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ESTA

La sencillez y transparencia es una de las cualidades que han hecho que Sharon tenga más de 5 millones de seguidores tan sólo en Instagram, y prueba de ello fue la reciente dinámica que hizo en sus Stories de 'Falso y Verdadero', en la que invitó a que le preguntaran de cualquier tema. "¿Es verdad que tuvieron que hacerle una cirugía a Blu?", fue una de los primeros cuestionamientos que le hicieron. De lo más sincera, la modelo explicó que si bien su hija sí deberá ser cometida a una intervención, aún falta tiempo para ello. "Falso. Tenemos que hacerle una pequeña cirugía cuando tenga unos meses más", aclaró. En la entrevista con ¡HOLA!, Gianluca había dado a conocer que su hija nació con el paladar sin cerrar, por lo que que debería ser operada. "Es una cirugía que conlleva una anestesia, y Blu tiene pocos meses de vida. Aunque los médicos nos han explicado que, una vez corregido el problema, la niña podrá llevar una vida completamente normal", había señalado el empresario italiano.

VER GALERÍA

Otro de los aspectos sobre los que fue cuestionada Sharon fue sobre la depresión post parto, y es que debido a la apertura de diversas celebridades sobre este tema, ha cobrado cada vez mayor visibilidad. "No puedo decir que viví la depresión post parto porque no es así. Tengo amigas que lo vivieron y es algo muy serio", respondió la modelo al ser cuestionada directamente sobre su había tenido este padecimiento tras el nacimiento de Blu Jerusalema y como suele hacer, escribió tanto en español como en inglés, aunque en esta ocasión también acompañó su respuesta de un video en el que dejó ver su perfecto italiano. "A veces no me siento al máximo, pero es algo totalmente normal", agregó.

VER GALERÍA

Desde la llegada de su nena, Gianluca no se ha separado ni un momento de Sharon, convirtiéndose en su mayor apoyo. "Verte sosteniendo mi corazón me hace enamorarme cada día más de ti... Mi pequeña es muy afortunada de tenerte", escribió la guapa venezolana a principios del mes pasado al compartir un tierno video del magnate italiano dándole el biberón a su nena. "Aquí vamos, poco a poco vamos todos aprendiendo. Él no deja de verla y ella se calma cuando está en sus brazos... Además, empiezo a pensar que sacó algo de su personalidad y carácter", expresó en otra publicación que acompañó de un bello posado familiar. No es la primera vez que esta famosa mamá admite que su nena ha dejado ver que heredó lalgunos rasgos de la forma de ser de su papá. "Enseñándole a sonreír desde el principio... Pienso que ella es como una pequeña versión de mí (con el carácter de su padre)", reveló hace unos días al publicar una linda postal madre e hija.

Sharon y la tranformación de su cuerpo

La modelo ha sido completamente sincera sobre el proceso que ha vivido en torno a la maternidad, y otro de los aspectos sobre los que se ha sincerado es con relación a los cambios en su cuerpo como resultado del embarazo. Semanas después de la llegada de su hija, Sharon compartió una selfie frente al espejo en la que se dejó ver sin ningún filtro, además confesó cómo había sido para ella asimilar estos cambios. “Aumenté alrededor de 10 kilos durante el embarazo y poco a poco estoy regresando a la ‘normalidad’, mi cuerpo todavía está procesando todo y sigue muy diferente a como estaba antes”, confesó entonces, aunque ahora si figura es muy similar a la que tenía a antes del embarazo. “Es un largo proceso de recuperación y lo estoy tomando con calma. De hecho, estoy comiendo más saludable que durante mi embarazo... Puede parecer un cliché, pero todavía me asombra lo que nuestros cuerpos pueden hacer por nosotros. Estoy disfrutando cada cosa y apreció mi cuerpo más que antes”, finalizó.