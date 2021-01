Angelique Boyer habla del estado de salud de Fernanda Castillo

El pasado 14 de enero, se dieron a conocer los primeros reportes sobre la hospitalización de Fernanda Castillo, debido a complicaciones relacionadas con su parto, algo que de inmediato encendió las alarmas de sus fans y sus seres queridos. Unas horas después, comenzaron a circular algunas versiones en las que se apuntaba a que la actriz estaba fuera de peligro y que de hecho había abandonado el hospital. Sin embargo, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial de parte de su familia y de hecho, la madre de la actriz, doña Cecilia García, a través de sus redes sociales, compartió un lindo mensaje de agradecimiento por las muestras de solidaridad que ha recibido su familia tras darse a conocer la noticia. Ahora ha sido Angelique Boyer, una de las mejores amigas de Fernanda, quien ha ahondado un poco más en el tema, aunque manejando sus palabras con mucha prudencia, pues dijo, será Erik Hayser, marido de Castillo, quien se encargará de compartir los detalles de esta situación en su momento.

Fue durante una entrevista con el programa de radio Me lo Dijo Adela, que conduce la periodista Adela Micha, que Angelique se refirió a la situación que vivió su amiga durante la semana pasada. “Me enteré esta mañana y (fue) superfuerte porque la noticia ya está dándole la vuelta. No hay mucha información, pero tampoco me corresponde decir demasiado”, dijo Boyer, respetando la discreción con la que la familia de la actriz ha manejado toda esta situación.

La protagonista de la telenovela Imperio de Mentiras no entró en mayores detalles y solo se limitó a decir que su amiga se encuentra bien, admitiendo que la noticia de su hospitalización fue algo que la tomó por sorpresa. “Sé que está bien, gracias a Dios está bien y yo creo que en cualquier momento saldrá Erik a contar qué es lo que pasó. Es muy fuerte la noticia, acaba de dar a luz y está en Monarca superfuerte, está pasando por un momento maravilloso. No nos esperábamos para nada esta noticia”, compartió.

Finalmente, Angelique se mostró muy positiva respecto al estado de salud de Fernanda, por lo que deseo la pronta recuperación de su amiga, a pesar de los tiempos difíciles que atraviesa el mundo. “Sé que está bien y ahora es lo que hay que comunicar y pensar y mandarle esa energía. Son tiempos complicados, el Covid hace todo mucho más difícil y la verdad eso hace que nos mantengamos todos un poco alejados. Y pues esperemos que pase pronto esto y que ella esté en casa disfrutando de su bebé y de este momento tan bello que es para ellos”, concluyó.

Una madrina de lujo

La amistad entre estas dos actrices es tan fuerte, que incluso se ha hablado de la posibilidad de que la intérprete de origen francés sea madrina del bebé de su amiga. Hace unas semanas, Angelique fue cuestionada al respecto y confesó que en caso de que la consideraran para tan importante papel, ella aceptaría encantada, aunque reconoció que su amiga tiene varias opciones. “¡Me fascinaría! Pero ¿sabes qué?, ella tiene a sus hermanos, entonces, creo que primero les corresponderá a ellos”, explicó en un encuentro con la prensa, reconociendo que, en cualquiera de los escenarios, ella siempre tendrá este puesto, aunque sea de manera simbólica. “Sabe que yo siempre seré madrina de todos sus hijos”, comentó divertida.

