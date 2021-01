Alejadro Speitzer brilla en España con su look de alfombra roja más colorido El actor acudió a la entrega de los Premios Forqué en España sin su novia Ester Expósito y con un increíble look

Sin duda alguna, Alejandro Speitzer se encuentra en su mejor momento. Y es que el guapo actor ha comenzado a hacerse de su propio nombre a nivel internacional, gracias a su talento, su galanura y a su participación en varias series en Netflix, y en parte también por el romance que mantiene con la actriz Ester Expósito, lo que también lo ha hecho ser blanco de toda la atención, sobre todo en países como España, donde ya es considerado toda una estrella. Prueba de ello, fue su reciente aparición en la entrega de los Premios Forqué, donde ha acudido con un colorido look, con el que sin duda llamó la atención de todos a su paso.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En esta ocasión, el artista de 25 años acudió sin la compañía de su novia, pero no por eso dejo de partir plaza a su llegada a la alfombra roja. El protagonista de series como El Club optó por un elegante traje cruzado en color verde y botonadura negra de Berluti, el cual contrastó a la perfección con una playera de cuello alto en color fucsia, dándole a su estiloso look un toque de diversión, sin perder la elegancia que la gala requería. Speitzer complementó su atuendo con unos lindos zapatos negros de agujeta y accesorios en plata de Bulgari que llevó en la mano izquierda.

Aunque en esta ocasión no se dejó ver de la mano de su hermosa novia, el actor sí aprovechó para hablar de ella y deshacerse en halagos hacia ella, siempre cuidando en no entrar en detalles sobre su privacidad y procurando la discreción con la que siempre se han manejado su relación. "Es una mujer maravillosa, cómo no voy a estar orgullo de ella, talentosa y exitosa... es un gran ser humano", dijo el actor a su paso por la alfombra roja, según ha reportado la agencia Europa Press. Y es que tanta es su admiración por Ester, que Alejandro le encantaría volver a trabajar con ella en algún nuevo proyecto, tal y como lo hicieron en Alguien Tiene que Morir. “Sí, seguro, muchos, si me cruzo en el camino con ella como actriz también será maravilloso porque es una actriz estupenda", señaló emocionado.

VER GALERÍA

Sobre si tienen planes de llegar al altar próximamente y dar un paso más en su relación, la cual con el paso de los meses se ha ido fortaleciendo, el actor dejó en claro que una boda nunca ha estado dentro de sus planes, pues por el momento están dedicados a disfrutar de su amor y su noviazgo. “No, no estamos acostumbrados a planear, en ese sentido nos entendemos muy bien y no planeamos, vivimos el momento", confesó.

Cada día más enamorados

Alejandro y Ester, que forman una de las parejas de moda, se conocieron durante el rodaje de la miniserie Alguien tiene que morir, que se estrenó en octubre del año pasado en Netflix, y desde entonces ya nunca más se han vuelto a separar. Aunque tuvieron que pasar el confinamiento separados (ella, en España, y él, en México), su reencuentro fue aún muy especial y aprovecharon para escaparse unos días a Roma. Sus calles fueron testigo de su amor y también de una anécdota muy fashion durante la presentación de 'Barocko', la última colección de alta joyería de Bulgari.

VER GALERÍA