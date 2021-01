El 'Chicharito' Hernández se abre y reflexiona sobre el amor

En las últimas semanas, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan se han visto envueltos en un mar de rumores y especulaciones en torno a su relación, luego de que ambos han compartido mensajes en los que, sin hablar de alguien en específico o a una situación en especial, se han referido al saber soltar o alejarse de las situaciones que han dejado de aportar a la vida. De hecho, recientemente, el ‘Chicharito’ ha hecho una emotiva reflexión acerca de lo que para él significa el amor, con la que sin duda, nuevamente ha dado de qué hablar, pues ha sido interpretada por sus fans como una visión de lo que pudiera estar pasando al interior de su vida sentimental actualmente.

Fue durante una sesión de preguntas y respuestas, que el futbolista organizó a través de Instagram Stories, que uno de sus seguidores lo cuestionó acerca de lo que para él significa el amor. Con toda la sinceridad del mundo, el tapatío abrió su corazón y de una forma muy emotiva se refirió a este sentimiento. "Creo que es algo que no se puede describir, es como el presente, pero algo que se acerca mucho para mí es procurar la libertad del otro, aunque esta no me incluya en todos los sentidos", expresó con total transparencia y sin hacer referencia a una situación en especial, por lo que de inmediato generó reacciones de todo tipo entre sus followers.

Si bien, el ‘Chicharito’ evitó las preguntas sobre su vida personal y sobre su familia, se dio tiempo para contestar el mayor número de preguntas de sus fans, en las que habló de su carrera, de la admiración por su abuelo, Tomás Balcázar, que falleció en abril del año pasado, momento en el que el futbolista se puso muy sentimental, y hasta de sus deseos de regresar a la Selección Mexicana. Además, también se refirió a la fama y a las consecuencias de la misma, como el tener que tener expuesta al público su vida privada, algo que en las últimas semanas ha experimentado. “Es algo con lo que aprendes a lidiar, pero no creo que sea feo, solamente es algo con lo que te tienes que acostumbrar y aceptarlo, que es parte de algunas profesiones en este mundo”, expresó.

Hace unos días, y luego de que Sarah Kohan volviera en compañía de sus hijos a su natal Australia, Javier ‘Chicharito’ Hernández compartió en sus Instagram Stories un mensaje que no pasó por alto ante los ojos de sus seguidores, quienes permanecen expectantes sobre el estatus de su vida amorosa. “Si te pone feliz ver el vuelo de los demás, entendiste todo”, dice una imagen ambientada con un atardecer que retomó de otra cuenta. Antes y después de estas reflexivas palabras, El Chicharito había compartido fotos y videos de sus entrenamientos, lo cual hizo aún más inusual el mensaje.

La enérgica petición de Sarah sobre su vida privada

Hace unos días, antes de su viaje a Australia, la modelo fue abordada por las cámaras del programa Suelta la Sopa a su salida de un centro comercial de Los Ángeles y de inmediato, fue cuestionada sobre su relación con El Chicharito. Visiblemente molesta por esta situación, Sarah se limitó a contestar: “¿Pueden dejarme en paz? Gracias”. Aunque la guapa australiana dejó claro que no tenía intención de hablar sobre su vida personal, la reportera insistió. “Mi vida privada es privada, no es asunto de ustedes”, comentó de manera enérgica, reafirmando su postura.

Tras este comentado encuentro con la prensa, Sarah dejó ver en su cuenta de Instagram que había dejado la ciudad californiana para viajar su país natal, obviamente acompañada de sus hijos. Aunque en su Instagram mostró algunas postales de sus pequeños disfrutando de su estadía en Australia, la modelo no precisó si se trata de una visita casual o si planea una estadía por tiempo indefinido. La también influencer celebró la Navidad junto a su hermana y su madre, Liv y Gail Kohan, y mientras que la primera estudia la universidad en Estados Unidos, la mamá vive en Australia, por lo que no sería para nada raro que haya regresado junto a ella.