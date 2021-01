Vestida de rosa, Tania Ruiz lanza un inspirador mensaje de amor propio

El fin de semana no pudo haber arrancado mejor para Tania Ruiz, quien suele sorprender a sus seguidores con sus estilosos looks con los que siempre luce espectacular -incluso cuando hace ejercicio-, además de sus inspiradoras frases con las que suele acompañar cada una de sus increíbles fotografías que cuelga en sus redes sociales. En esta ocasión, la hermosa potosina se ha dejado ver guapísima como siempre, en un hermoso vestido bicolor, en tonos que sin duda ya anticipa la próxima llegada de la primavera. Como era de esperarse, la modelo ha compartido un mensaje de amor propio muy especial, con el que sin duda se ha ganado el aplauso de sus seguidores.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la novia del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto compartió la comentada postal, en la que aparece posando con toda la actitud sentada en una escalera de madera rústica, luciendo hermosa en un vestido largo bicolor, en tonos rosa mexicano y salmón, de mangas largas con olanes en los puños y una pretina a la altura de la cintura. Junto a la imagen, la actriz compartió una profunda reflexión, en la que invitó a sus seguidores a procurar el amor propio. “Quiéranse tanto como si su vida dependiera de eso. Que tengan un gran viernes y que hoy todo fluya para bien y nada para mal”, deseó a sus fans.

La actriz continuó con un emotivo consejo para todos sus seguidores, con el que finalmente se despidió, deseando felicidad a quienes la leen. “¡Perdona siempre! Eso no significa que al perdonar va a cambiar tu pasado, pero si el presente en el que vives y el futuro al que vamos. Piensa en ti primero, porque eres tú prioridad y en el único lugar que vives es en ti. ¡Siempre deseándoles felicidad a todos!”, compartió emocionada.

La publicación de Tania se ha llenado de un sinfín de mensajes y buenos deseos de parte de sus fans, quienes no han dejado de elogiarla por sus pensamientos, además de su belleza, detalles a los que no se ha resistido y ha correspondido con lindas palabras. Entre los likes y reacciones en su post, destacaron los de dos de los tres hijos de su novio, Paulina y Alejandro Peña Pretelini, quienes pasaron a dejar su respectivo corazón a la rubia modelo, con quien mantienen una relación muy cercana y especial.

Una simpática confusión

Aunque suele ser discreta cuando de su relación se trata, hace unos meses, pareciera que Tania se dio una licencia para compartir lo enamorada que está. Junto a una serie de tres imágenes con dos manos tomadas, con la pareja como protagonista, fue escribiendo: “Que dure siempre por amor y jamás por costumbre”. El siguiente decía: “¡Uno para el otro y los dos para Dios! Tus manos y las mías…¡Siempre de tu mano! Amándote hoy y si Dios quiere ¡siempre!”. Curiosamente, la foto que iba acompañada del mensaje más sencillo fue la que levantó la polémica: “Forever and Ever! My love! (¡Para siempre! ¡Mi amor!)”, eran las únicas palabras que se leían.

Al ver que algo se comenzaba a decir de un posible compromiso por este despliegue amoroso, Tania siguió sus historias con el mensaje: “Oigan, oigan, no me caso, solo estoy muy feliz. ¡Amo a mi novio! Mi corazón está así”, al final del mensaje se veían emojis con ojos de corazón. Horas después al ver todo lo que se había dicho de los ahora famosos anillos, fue que la modelo decidió grabar un par de historias contando la realidad detrás de lo sucedido.