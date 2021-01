La madre de Fernanda Castillo rompe el silencio y habla del estado de salud de su hija

En los últimos días, el estado de salud de Fernanda Castillo ha mantenido al pendiente a sus fans, luego de que se diera a conocer que la actriz, que hace poco menos de un mes se convirtió en madre por primera vez, había sido hospitalizada por una complicación derivada de su reciente parto. De hecho, la tarde del pasado viernes 15 de enero se dieron a conocer algunas versiones encontradas respecto al estado de salud de Fernanda, pues mientras algunos reportes daban por hecho que la actriz de la serie Monarca había dejado el hospital, otros daban a conocer que Castillo se encontraba en franca recuperación, pero que continuaba hospitalizada. Toda esta información, se ha ido dando a través de las voces de algunos periodistas que han citado al esposo de la actriz, Erik Hayser, así como fuentes cercanas a la familia. Sin embargo, ha sido hasta este sábado 16 de enero, que la madre de Fernanda, la señora Cecilia García, quien a través de redes sociales confirmó que su hija pasó por algunas complicaciones de saluda, al tiempo que aclaraba que por fortuna actualmente se encuentra estable.

Fue a través de un mensaje que compartió en su perfil de Facebook, donde doña Cecilia rompió el silencio y se refirió a la situación que enfrentaron como familia, luego de que Fernanda Castillo presentara algunos problemas de salud, mientras agradecía las muestras de cariño que han recibido a lo largo de estos días. “Hola, gracias a todos y todas por sus lindos mensajes para mí y mi hija Fer. Quiero compartir con ustedes que recibí el más lindo regalo de cumpleaños que jamás he recibido un 11 de enero. Después de la gravedad en que estuvo, ¡ver a mi hija con vida!”, compartió conmovida la madre de la actriz, confirmando los reportes de días anteriores, en donde se apuntaba que Fernanda se encontraba grave de salud.

Fue tal el temor de doña Cecilia de perder a su hija, que incluso se puso en los zapatos de otras mujeres que han pasado por una amarga experiencia como esa, por lo que no dudó en enviarles un mensaje de empatía a quienes han atravesado por un momento tan doloroso como el de perder un hijo. “Les dedico, a todas las madres que han perdido un hijo de cualquier edad, una plegaria por la pronta sanación de su alma”, finalizó. De inmediato, su publicación se ha llenado de mensajes de ánimos y buenos deseos para la actriz y su familia.

Fernanda Castillo y Erik Hayser se convirtieron en padres del pequeño Liam poco antes de la Navidad. De hecho, la pareja aprovechó las fiestas de fin de año para presentar a su pequeño con todos sus seguidores, quienes se han mantenido al tanto de la salud de la artista en los últimos días. “Nunca es tarde para decir Feliz Navidad y para agradecer. Agradecerles sus mensajes llenos de cariño y bendiciones para ¡nuestra nueva familia! Que todos eso se les multiplique en forma de salud, sonrisas, unión, consciencia y amor para ustedes y los suyos siempre”, compartió la nueva mamá.

Las reflexiones de Fernanda antes de convertirse en madre

Fernanda Castillo ya había dado muestra de su lado más sensible y espiritual hace unos días, cuando a través de su perfil de Instagram compartió unas emotivas palabras en las que reflexionó sobre los cambios que ha experimentado como persona a través de la maternidad y de la forma en la que ahora se percibe como mujer y ser humano. “A la mujer en la que me estoy convirtiendo le digo gracias por la fortaleza, por ser valiente, por dejarse ser la más frágil y sensible, por enseñarme una alegría de niña que yo no sabía que tenía. A la mujer en la que me estoy convirtiendo que a veces tiene miedo e incertidumbre, que pasa por mil emociones en 10 minutos, a la que le cuesta no controlar todo, le digo que voy a protegerla y que no está sola en este viaje. A la mujer en la que me estoy convirtiendo que crece y cambia y está más viva que nunca le digo: te amo mucho Fernanda”, compartió Fernanda junto a una hermosa postal en la que se le puede ver sentada de perfil sobre un tocador de maquillaje, posando muy reflexiva mientras acaricia su pancita de embarazo.

