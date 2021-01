Lety Calderón confirma que ha sido hospitalizada debido a complicaciones por la Covid-19

La lista de famosos que han sido alcanzados por la pandemia del Covid-19 desafortunadamente sigue creciendo, y en esta ocasión ha sido Lety Calderón la afectada por esta terrible enfermedad. Así lo ha dado a conocer la misma actriz a través de su perfil de Twitter, en donde con toda sinceridad pidió las oraciones de parte de sus seguidores, para poder afrontar esta etapa con fortaleza. De hecho, dos días después de haber hecho público su diagnóstico, la actriz volvió a tomar sus redes para confirmar los reportes que comenzaron a difundirse y en los que se apuntaba que la protagonista de Esmeralda había tenido que ser hospitalizada debido a las complicaciones de esta enfermedad.

Fue el pasado 14 de enero cuando a través de un tuit, Lety compartió su diagnóstico con todos sus seguidores, quienes desde entonces no le han dejado de mostrar su apoyo incondicional. “Corazones. No inicié este año cómo me hubiera gustado. Pese a todos los cuidados varios miembros de mi familia, incluyéndome, fuimos alcanzados por esta enfermedad por lo que les pido nos incluyan en sus oraciones. Gracias”, expresó la también presentadora.

Tras dar a conocer esta noticia, las redes sociales se inundaron de buenos deseos para la actriz y su familia, al tiempo de que se comenzaban a difundir algunas versiones sobre el estado de salud de Calderón. Para evitar que las especulaciones siguieran creciendo y evitar cualquier tipo de malentendido, la misma Lety ha calmado los ánimos de sus fans y nuevamente se reportó a través de Twitter, donde ha confirmado que se encuentra en el hospital. “Estoy internada pero muy bien atendida por un gran grupo médico. Esto es de paciencia y tiempo. Gracias a tod@s por su preocupación”, escribió la actriz. De acuerdo con el primer reporte, los hijos de la actriz, Carlo y Luciano Collado, se encuentran bajo el cuidado de los hermanos de la actriz, mienrtras ella lucha en contra de esta enfermedad.

Una madre entregada a sus hijos

A lo largo de sus años de trayectoria, Lety Calderón no solo se ha hecho famosa por su talento y sus excelentes actuaciones, también por ser una mujer que se ha entregado completamente a su faceta de mamá. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde suele mostrar algunos detalles de su vida familiar. Además, en más de una ocasión, ella ha expresado lo mucho que le ilusiona ser madre. “Es lo más maravilloso que me pudo haber pasado. Ser madre es una gran bendición y me siento plena, satisfecha y muy agradecida”, dijo hace unos años a la revista TVyNovelas.

Y por supuesto, Calderón tiene muy claro el tipo de rol que quiere tener en la vida de sus hijos, algo por lo que ha trabajado a lo largo de todos estos años. “Una mujer a la que respeten y valoren; si puedo ser un ejemplo para ellos, sería lindo. Carlo me llenó de felicidad y satisfacción cuando una vez me dijo: ‘Oye, mamá, ¿te puedo decir una cosa que a nadie más le puedo contar?’, y le dije: ‘Claro, mi amor, cuéntame’. Quiero que me tengan confianza, no miedo, y contar con la sabiduría para guiarlos”, comentó.

