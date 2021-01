'La muerte está garantizada...', Vanessa Bryant habla del dolor por la pérdida de Kobe y su hija Gianna

Aunque Vanessa Bryant ha sido muy franca respecto a sus sentimientos, pocas veces ha hablado tan abiertamente de la dolorosa etapa de duelo que enfrenta, tras la partida de su esposo Kobe Bryant y su hija Gianna, quienes fallecieron el 26 de enero del año pasado, a consecuencia de un terrible accidente aéreo, en el que también perdieron la vida siete personas más. A punto de que se cumpla el primer aniversario de este trágico suceso, la modelo ha abierto su corazón y en un acto de completa honestidad, ha hablado de lo doloroso que ha sido enfrentar día a día la ausencia de sus seres queridos, así como de la forma en la que se ha fortalecido a lo largo de estos casi 12 meses.

A través de Instagram Stories, Vanessa compartió unas emotivas palabras, en las que con toda sinceridad, habló de lo complicado que ha sido enfrentar el dolor día a día. “Permíteme ser real: el dolor es un grupo de emociones desordenadas. Un día estás riendo y al día siguiente no te sientes con ganas de estar viva. Quiero decir esto por las personas que luchan contra el dolor y las pérdidas desgarradoras”, se puede leer al inicio del mensaje que Bryant ha compartido en sus redes sociales, justo a unos días de que se cumpla el primer aniversario luctuoso de Kobe y Gianna.

En su mensaje, Vanessa también se refirió a como el amor de sus tres hijas ha sido determinante para enfrentar una vida con la ausencia de dos de las personas más importantes de su vida, compartiendo al final una emotiva lección de vida para todos sus seguidores. “Encuentra tu razón para vivir. Sé que es difícil. Miro a mis hijas y trato de superar ese sentimiento por ellas”, continuó. “La muerte está garantizada, pero vivir el resto del día no. Encuentra tu razón”, finalizó completamente conmovida.

Pide respeto a los medios de comunicación

Ante la cercanía del aniversario luctuoso de Kobe Bryant, su hija Gianna y las siete personas que perdieron la vida en el fatal accidente del 26 de enero de 2020, Vanessa Bryant ha pedido a los medios de comunicación, prudencia ante el dolor de su familia y el de las otras familias que perdieron a alguien en este incidente. "Quiero agradecer a todos que han manejado la cobertura mediática con respeto. Para todos los demás, por favor reconsiderar sus noticias y mirar las imágenes con los ojos de sus hijos, sus padres y su familia", expresó.

Finalmente, Vanessa pidió empatía ante el dolor que han vivido a lo largo de estos meses y ante la dura experiencia de haber perdido a alguien de su familia de forma repentina e inesperada, sentimientos que quieren evitar revivir a toda costa. “Celebremos sus vidas, no el día que les perdimos. En la víspera del 26 de enero, queridos medios, sean considerados a la hora de escoger las imágenes. Les pedimos que no publiquen fotos del helicóptero destrozado o en el aire, o de la escena del accidente. NO queremos verlas. Nuestro año ya ha sido suficientemente traumático. Tienen miles de videos e imágenes que pueden mostrar. Esperamos que los vídeos se hagan con clase y buenas maneras que respeten nuestras pérdidas", finalizó.

