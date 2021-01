Adrián Uribe sobre la irreparable pérdida de su papá: ‘El tiempo es el encargado de ir sanando’

Luego de celebrar su primer Año Nuevo como papá de dos, Adrián Uribe enfrentó una dolorosa pérdida: la de su propio padre. Sin dar muchos detalles, el actor dio a conocer la lamentable noticia el pasado 4 de enero, y fue hasta pasados varios días que reveló que su papá había fallecido víctima del Covid-19. El actor se ha refugiado en el amor de sus seres queridos, entre ellos su prometida Thuany Martins, y su pequeña Emily, de apenas unos meses de nacida. Mostrando gran fortaleza, el intérprete ha confesado que ha decidido dejar que el tiempo le ayude a superar la dolorosa partida de su padre, ya que por ahora la herida está lejos de sanar.

“Solamente el tiempo es el encargado de ir sanando”, dijo en entrevista para el programa El Gordo y La Flaca al reflexionar sobre esta difícil prueba con la que ha iniciado el 2021. Sincero, el actor confesó que está “tomándolo desde una manera muy positiva…”, pues está convencido de que si bien su papá ya no estará más junto a él de maneta física, siempre estará en su corazón y pensamientos: “Sabiendo que él se va a quedar eterno, en mi vida y en la vida de toda mi familia”, expresó ante de concluir: “Pero bueno, pues a seguir, la vida continúa”.

Un par de días después de que diera a conocer el sensible fallecimiento de su padre, Adrián tomó sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño, revelando a su vez algunos detalles sobre su irreparable pérdida. “Quisiera dar las gracias a todas las personas que se han tomado la molestia de escribirme, de llamarme, de mandarme un mensaje para darme las condolencias a mí y a toda mi familia por la triste pérdida de mi padre…”, expresó al inicio de un video en cuya descripción escribió: “Que no sea demasiado tarde para tomar consciencia”, haciendo alusión a lo que revelaría sobre la muerte de su papá. escribió al pie de la publicación. “Quiero aprovechar este video para decirles que mi padre desafortunadamente fue una víctima más del Covid, que mi padre estaba bien, estaba sano, a pesar de que tenía 77 años era un hombre entero, pero desafortunadamente su cuerpo no respondió, su cuerpo no pudo contra esta terrible enfermedad. Desgraciadamente en una semana se fue”, reveló entonces el comediante.

Adrián lamentó la actitud que han tomado varias personas, pues debido a la falta de consciencia de algunos, muchos han sufrido las consecuencias, especialmente aquellos que, como su padre, son vulnerables. “Así es de cruel, así es de letal esta enfermedad y desafortunadamente hasta que no lo vivimos con un ser querido no nos damos cuenta de lo peligroso que es y de que tenemos que tomar conciencia, porque todavía hay gente que no se lo toma enserio, porque todavía hay gente irresponsable que sale a la calle y que no se cuida y siempre los que la pagan son los más vulnerables”, comentó de manera enérgica.

En medio de los duros momentos por los que atraviesa Adrián, el amor de los suyos ha sido su mayor consuelo, en especial el de su pequeña Emily, a quien le dio la bienvenida hace poco más de dos meses. En la entrevista para el programa de Univision, el actor habló también de cómo ha sido para él esta nueva paternidad, pues recordemos que hace 17 años cuando debutó como papá con el nacimiento de Gael, su primogénito. “Estoy más que bendecido, feliz, no puedo de tanta gratitud… Cuando la veo, cuando me sonríe, me derrite, me muero de amor”, confesó el actor, quien en sus redes sociales ha dejado ver lo cariñoso que es con su nena. “Y sí, efectivamente la vida, el paternaje es completamente diferente de hace 15, 17 años, ahorita que lo estoy viviendo como un poco más consciente, más pleno, disfrutando cada segundo, cada momento, estoy muy contento la verdad, definitivamente, viviendo la mejor etapa de mi vida”, reconoció.

