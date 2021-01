Así reaccionó el Chicharito al ser cuestionado sobre su relación con Sarah Kohan

Mientras los días pasan, la incertidumbre crece en torno a lo que acontece en la vida de Javier ‘Chicharito’ Hernández y su esposa, Sarah Kohan, a raíz de los constantes rumores que rodean su matrimonio. Precisamente, el hecho de que ambos disfrutaran las pasadas fiestas por separado, así como los mensajes que cada uno ha compartido en sus respectivas redes sociales, ha reforzado la versión de un posible distanciamiento, sin que hasta el momento ninguno de los dos haya confirmado esos dichos. Recordemos que hace unos días, la australiana fue cuestionada en torno a esta situación, por lo que defendió, ante todo, su derecho a la privacidad, negándose a dar algún detalle de como marcha su relación con el futbolista. Ahora, ha sido el ‘Chicharito’ quien no pudo escapar de la prensa, que lo captó durante una caminata por la ciudad de Los Ángeles, en la que también estuvo acompañado de su amigo, Diego Dreyfus.

En un clip que ha salido a la luz, se observa como el ‘Chicharito’ es abordado en la calle por un reportero del programa televisivo Suelta la Sopa, quien sin más rodeos, y al tener de frente al ídolo de las canchas, no dudó en preguntarle: “Hay rumores de una separación con Sarah, ¿son ciertos estos rumores?”. De inmediato, Javier lanzó una sonrisa, y dirigiendo de manera sutil su mirada hacia el comunicador, dijo: "Sígueme preguntando 35 mil cosas, no voy a responderte nada”, agregó Hernández con firmeza y con un tono un tanto amable, tomando con demasiada calma este episodio que ha dado de qué hablar a lo largo de las últimas horas, pues estas han sido las primeras palabras de él frente a un medio de comunicación que lo ha cuestionado al respecto de su vida amorosa.

Sin detenerse y apresurando el paso, el ‘Chicharito’ no pudo evitar la insistencia del reportero, que aprovechó otro instante para cuestionarlo sobre el hecho de que tanto él como Sarah no hayan pasado juntos las navidades, algo que también levantó sospechas en torno a lo que pudiera estar ocurriendo entre la pareja. “No voy a hablar de nada el día de hoy”, contestó el futbolista. Al mismo tiempo, Diego Dreyfus no paraba de reír, por lo que al ser abordado por el comunicador también se negó a responder a las preguntas. Finalmente, ambos subieron a la camioneta en la que viajaban, y desde el asiento del copiloto, Javier Hernández hizo solo una despedida con la mano, manteniendo su hermetismo hasta el último instante.

La reacción de Sarah Kohan

Previo al viaje que Sarah realizó en días pasados a su natal Australia, fue captada por las cámaras del programa televisivo Suelta la Sopa, que de inmediato trató de obtener alguna declaración de la modelo, quien últimamente ha estado muy activa en sus redes sociales, por lo que sus seguidores han permanecido muy pendientes de cada uno de sus movimientos. “¿Pueden dejarme en paz? Gracias”, dijo tajante a la reportera, quien no dejó de insistir en sus preguntas. Ante tal situación, y a punto de abordar su automóvil, Kohan solo se limitó a decir: “Mi vida privada es privada, no es asunto de ustedes”, agrego antes de partir y sin dar más explicación, algo que generó incertidumbre entre quienes han seguido de cerca la vida de la pareja.

Recordemos que recientemente, Sarah también reveló un mensaje que causó especulaciones, pues aunque no especificó de qué se trataba, esto dio pie a que las especulaciones tomaran fuerza. “La decisión más difícil de tomar es dejar a alguien por quien te esforzaste tanto para que funcionara. Solo puedes hacer tanto para ser compatibles, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación. No puedes ser la única sembrando semillas de esperanza en alguien que no toma su conexión en serio. Y no le puedes rogar a nadie para que vea que vales el sacrificio. Déjalos extrañarlo, y déjalos ir. Porque hay alguien allá afuera que podrá ver todo (lo mismo) que tú. Que se esforzará, y que te hará ver por qué no funcionó con nadie más”, dijo en aquel momento en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

