¡Papá, contesta! Esto es lo que pasa cuando Martín Fuentes no responde a las llamadas de sus hijas

Para Jacky Bracamontes y Martín Fuentes no hay día aburrido, pues en casa tienen a cinco encantadoras y traviesas niñas. Además de la belleza heredada de su madre madre, estas pequeñas sacaron el lado intrépido de su papá. El piloto suele compartir en redes sociales sus divertidas aventuras con sus nenas, quienes sin importar su corta edad, han demostrado ser las más valientes y ágiles al practicar todo tipo de deportes y disciplinas. Pero el reciente video que ha compartido el feliz papá ha sido completamente distinto, pues ha dejado ver lo que sucede cuando no está con sus hijas y ellas están ansiosas por verlo de nuevo. Martín compartió en sus Instagram Stories un par de videos protagonizados por Jackita, la mayor de las hermanas Fuentes Bracamontes, llamándolo insistentemente. La pequeña, que en un par de meses cumplirá 10 años, estaba impaciente porque su papá le tomara la llamada, al parecer estaba ansiosa porque regresara a casa. De lo más divertido, Martín dejó entrever que esta situación no es para nada extraña, y que su hija mayor no es la única que reaaciona así cuando el no contesta el teléfono de inmediato. Haz clik en el video para ver la simpática -e impaciente- reacción de Jackita al intentar contactar a su papá.

Loading the player...