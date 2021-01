Eduardo Santamarina sale en defensa de Mayrín Villanueva ante las críticas

Con un sólido matrimonio de casi 12 años, Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina son una pareja sólida y feliz, pues sin importar el paso del tiempo, siguen tan enamorados como el primer día. El actor ha contado en el pasado cómo fue que durante un proyecto televisivo en común fue flechado por la guapa actriz, y cómo después de interpretar un romance en a pantalla, llevaron su relación a la vida real. Dado el inmenso amor que los une, no ha sido para nada extraño, que recientemente, el galán de telenovelas haya salido en defensa de su esposa, pues, aunque es una de las mujeres más guapas del medio artístico y posee una figura espectacular, no se ha salvado de algunas críticas por su apariencia.

Todo comenzó cuando hace unos días Eduardo compartió en su Instagram una espontánea foto junto Mayrín, tomada al parecer durante una escapada a la playa. El actor, acompañó la postal de una romántica dedicatoria a su mujer. “Siempre de la mano, trabajando juntos, completamente enamorados”, escribió. Tan pronto hizo esta publicación, sus seguidores reaccionaron felicitando a los dos por su feliz matrimonio, asegurando que forma una pareja hermosa. Sin embargo, entre los halagos también hubo uno que otro comentario malintencionado que hizo énfasis en la apariencia de la actriz.

Cuestionado por dicha situación, el galán de telenovelas destacó el hecho de que en la actualidad es muy fácil emitir críticas escondiéndose detrás de una pantalla. “El tema de las redes sociales es tan ambiguo y tan abierto todo, que incluso las mismas personas, los personajes que interactúa, muchos, ni si siquiera usan su nombre real, se escudan en un apodo, en un mote, ni siquiera dan la cara”, expresó en entrevista para el programa Sale el Sol. No obstante, dejó claro que no suele dejarse llevar por este tipo de mensajes. “Y esas cosas no te deben de afectar porque comentarios negativos va a haber”, aseguró. A su vez, señaló que está consciente de que este tipo de situaciones son parte de su faceta de figura pública. “Es como yo siempre lo digo, incluso con las mismas entrevistas, si te va a afectar algo que te digan entonces no la des o mejor dedícate a otra cosa”, comentó.

El actor señaló que no suele prestar mucha atención a lo que se diga se él en redes sociales, y en el caso de los comentarios en su foto con su Mayrín confesó no estar al tanto, sin embargo, no perdió la oportunidad de defenderla y de deshacerse en halagos hacia ella. “De esto no sabía, me estoy enterando… Pero quienes conocen a Mayrín saben el monumento de mujer que es, lo guapísima que es, la cara que tiene, la piel que tiene, el cuerpo que tiene”, comentó Santamarina. “Es una mujer que ya tiene tres hijos, y está mucho mejor que varias jovencitas incluso”, aseguró.

Su historia de amor

Hace más de diez años Eduardo y Mayrín coincidieron en una telenovela, y sin imaginarlo, ésta se convertiría en el inicio de s historia de amor. Hace un par de años, ambos estuvieron juntos en el programa Miembros Al Aire, espacio en el que fueron cuestionados sobre el origen de su relación. “En una novela… En Juan Querendón…”, dijeron al referirse al melodrama de Televisa transmitido entre 2007 y 2008. “Fue al final de la novela cuando yo ya estaba hasta las manitas. La veía, la olía, la besaba… y decía: ‘yo quiero una mujer así’ y mira, gracias a Dios es la madre de mi hija…”, comentó durante la charla, refiriéndose a Julia, su hija que en común con Mayrín y que actualmente tiene 11 años de edad.

