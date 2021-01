Chris Evans regresaría al Universo Marvel, ¿como el Capitán América?

Después de que en Avengers: Endgame -spoiler alert- se viera lo último de Chris Evans como Captain America, corren los rumores de que el guapo actor regresaría al Marcel Cinematic Universe en una nueva participación. Según ha reportado Deadline, el galán de Hollywood podría reinterpretar su querido papel, ya no dentro de una propia cinta, sino a través de una participación películas de otro de los personajes de la historia en una aparición especial. Aunque no faltan las preguntas del cómo, cuándo y dónde se dará esta reaparición, la realidad es que hasta el momento, la información es escasa y lo único que se sabe es que se vislumbra un posible regreso triunfal de Evans a las cintas que lo han llevado a la posición en la que se encuentra.

De acuerdo con estos primeros reportes, aunque todo se encuentra todavía en negociaciones, se habla no solamente de una sino de dos películas en las que podría participar, algo que sin duda sería para el beneplácito de sus fanáticos. Se cree que este trabajo sería similar al que Robert Downey Jr. ha hecho en cintas como Captain America: Civil War y Spiderman: Homecoming, de Tom Holland, quien también se ha vuelto viral esta mañana con el teaser de su nueva película con los hermanos Russo.

Éste ha sido un gran año para Evans, quien no solamente ha desarrollado más su pasión por la política con su propia plataforma, sino que también ha estado rodeado de grandes proyectos. Apenas hace unas semanas, sus seguidores se emocionaban con el anuncio de su participación en la nueva cinta Lightyear, en la que prestará su voz al personaje en el que está inspirado en muñeco de Buzz de la saga de Toy Story. De momento, se encuentra grabando Don’t Look Up convertido en uno de los solteros más codiciados del mundo.

Fue en el 2018 cuando Chris se despidió emotivamente de su personaje más conocido a través de su cuenta de Twitter. “Oficialmente acabamos con Avengers 4. Fue un día emotivo, por decir lo menos. Interpretar este personaje por los últimos 8 años ha sido un honor. Para todos frente a la cámara, detrás de cámara y a la audiencia, ¡gracias por los recuerdos! Eternamente agradecido”, escribió en su cuenta de Twitter en octubre de ese año. El mensaje rápidamente se convirtió en viral y el hashtag #ThankYouChrisEvans se convirtió en tendencia.