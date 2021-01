Armie Hammer rompe el silencio tras los rumores en redes sociales

No han sido meses tranquilos para Armie Hammer, quien a partir de su divorcio, se ha visto relacionado en todo tipo de rumores y especulaciones. Aunque desde hace tiempo corrían rumores sobre algunos mensajes directos en Instagram, que incluso se llegaron a decir eran parte de un caso de infidelidad que habría sido motivo de su separación, nada fue confirmado y fuera de algún rumor con su coprotagonista de Rebeca, Lily James, las aguas estaban calmas, hasta hace unos días cuando se comenzaron a publicar distintas capturas de pantalla de supuestas conversaciones del actor a través de cuentas anónimas de Instagram. Ante esta situación, el protagonista de Call Me By Your Name ha roto el silencio y ha dado a conocer un comunicado en el que explica que en efecto, ha quedado fuera de la producción de Shotgun Wedding, pero que la decisión de no participar ha sido de él para poderse enfocar en sus hijos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Las 5 claves por las que 'Rebeca' va a ser la película más vista de este otoño

No, no era Chris Evans, ahora Lily James ha sido vista con otro actor

“No voy a responder a estas acusaciones de …. pero en vista de los malos y espurios ataques en línea en mi contra, no puedo, tranquilamente, dejar a mis hijos cuatro meses para grabar en la República Dominicana”, comienza el comunicado que ha sido publicado por distintos medios estadounidenses como TMZ y People, “Liosngate me está apoyando en esto y estoy agradecido con ellos por esto”, finaliza.

De la misma manera, un vocero de la producción ha dicho a PageSix: “Dado el inminente inicio de Shotgun Wedding. Armie ha solicitado retirarse de la película y lo apoyamos en su decisión”. En este proyecto, Hammer trabajaría de la mano con Jennifer Lopez y Ryan Reynolds, productores de la cinta. Ahora se sabe que se está en la búsqueda de otro actor para interpretar su papel.

VER GALERÍA

Con un mensaje claro, Dominic West reaparece con su esposa después de haber sido visto con Lily James

Su separación

Hace poco más de seis meses, Armie y Elizabeth Chambers dieron a conocer su separación, mientras pasaban la cuarentena con sus hijos en las Islas Caimán -lugar en donde el actor pasó su infancia con su familia-. “Trece años como mejores amigos, almas gemelas, compañeros y luego padres. Ha sido una aventura increíble, pero juntos, hemos decidido dar vuelta a la página y seguir adelante de nuestro matrimonio. Mientras entramos al próximo capítulo, nuestros hijos y relación como padres y queridos amigos, seguirá siendo nuestra prioridad. Entendemos que estas noticias se prestan para la discusión pública, pero por nuestros hijos y nuestra familia, estamos pidiendo privacidad, compasión y amor en estos momentos”, se leía en un mensaje que fue publicado en los dos perfiles de Instagram.

Como suele suceder en estos casos, las especulaciones no se hicieron esperar y las miradas se volvieron a poner sobre él en varias ocasiones en las que el actor fue visto en salidas con distintas mujeres. Aunque de primer momento parecía que se trataba de una separación amistosa, en octubre, Armie pidió la custodia compartida de sus hijos, solicitando que su exmujer regresara a Estados Unidos para establecer un calendario compartido. Tiempo después, se dijo que la pareja había decidido que los niños permanecieran con su madre y siguieran asistiendo al colegio de forma regular en la isla donde no hay tantas restricciones como en el resto del mundo y ha sido hasta finales de año que Armie ha viajado a las Islas Caimán para reunirse con sus hijos y el resto de su familia. “Con mis hijos, pero como propósito de Año Nuevo, no voy a publicar fotos de mis hijos por su seguridad y bienestar”, escribió en su cuenta de Instagram.

Durante estos meses de cambios, Armie dijo a GQ: “No creo que vayas a encontrar a alguien en el mundo que vaya a decir que por lo que estoy pasando es algo fácil…Elizabeth y yo somos dos adultos tomando esta decisión y la prioridad es cómo hacerlo de manera que afecte lo menos a nuestros hijos. O, por lo menos, cómo los ayudamos a pasar por esto en una forma en la que mitigues tanto (como puedas) la consternación, el miedo o el daño por su parte”.

VER GALERÍA