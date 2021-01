Lupita Jones confiesa que se arrepintió de una cirugía estética

Siendo la primera mexicana en haber traído la corona de Miss Universo, Lupita Jones es todo un referente en el mundo de los certámenes de belleza. La también empresaria ha buscado transmitir sus aprendizajes y experiencias a las nuevas generaciones, aunque en esta misión haya enfrentado algunas situaciones no muy gratas, como la reciente polémica en la que se vio implicada con una exconcursante. Pero más allá de las críticas y comentarios, esta guapa mujer ha sabido enfocarse en sus metas, teniendo muy claros sus principios. Uno de los aspectos en los que ha mostrado una opinión firme en el que se refiere a las cirugías estéticas, tema que ha sido constantemente debatido al hablar de concursos de belleza. De los más sincera, Lupita compartió lo que piensa al respecto y reveló si ella se ha sometido a algún tipo de retoque.

Convertida además en una pionera de los concursos de belleza en México, Lupita fue cuestionada directamente sobre el tema de las cirugías estética, a lo que respondió de una forma sincera. “Ese ha sido un mito que siempre ha rondado los concursos de belleza, y te lo digo, no está prohibido”, afirmó la fundadora de Mexicana Universal en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino. “En los contratos que nosotros firmamos con las organizaciones de los concursos internacionales no te lo prohíben, finalmente es una herramienta más”, agregó la empresaria, quien ha sido la responsable de preparar a cientos de jóvenes para participar en certámenes dentro y fuera de México.

“Yo no estoy en contra de la cirugía, si eso a ti te hace sentir más segura, más cómoda contigo misma, pues adelante, no es algo que yo empuje a las chavas a que hagan, no es de que ‘ganaste, directo al quirófano’”, expresó. Y si bien dejó claro que no alienta a las jóvenes a someterse a retoques estéticos, sí reconoció que en caso de que lo decidan, ella busca apoyarlas. “No es algo que yo hago porque es una decisión muy personal, es el cuerpo de cada quién, y yo o puedo tomar decisiones sobre el cuerpo de otra persona, entonces si ella quiere y considera que eso le va a ayudar y se va a sentir mejor y estoy en las posibilidades de apoyarla, con mucho gusto la apoyo, pero no es una decisión que tome yo”, reiteró.

Sus experiencias con las cirugías estéticas

Al hablar de este tema, no faltó la pregunta sobre si la misma Lupita ha recurrido al bisturí en algún momento de su vida. Totalmente transparente, ella admitió haberse hecho un retoque y se dijo satisfecha con el resultado. “Yo me he operado la nariz, antes de ir a Miss Universo, porque eso sí era algo que no me gustaba nada, quedé feliz”, confesó la ex reina de belleza, quien en 1991 se hizo de la codiciada corona en la edición número 40 del famoso certamen. “Para ir a Miss Universo fue lo único que yo me operé, después, muchos años después, me puse implantes en las bubis que bueno, me arrepentí a los dos días”, reveló.

Lupita explicó además cuáles fueron las razones por las que no se sintió a gusto con esta segunda operación estética. “Dije: ‘Esto no es lo mío’, porque mi look, mi aspecto siempre, a mí lo que me gusta es ser más atlética y definitivamente no iba con mi cuerpo”, aseguró. La empresaria contó además que a la primera oportunidad buscó retirarse los implantes. “Me los quité, porque hace un par de años, en la mastografía que me hice, salió que estaba uno roto, que estaba algo dañado, aparte ya me los quería quitar, y eso me dio a pauta, dije: ‘Lupita, es ahorita, va para afuera y adiós’”, recordó.

