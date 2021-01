Salma Hayek impacta con su momento más sexy

Sin duda alguna, Salma Hayek siempre es noticia. No importa si está en su casa en cuarentena, actuando, produciendo o pasando el tiempo con alguna de sus mascotas, ella siempre da de qué hablar. Así lo ha demostrado la guapa mexicana con su más reciente publicación en Instagram, dónde se ha dejado ver de lo más sexy, en un bikini color negro y presumiendo escotazo. Se trata de un video en el que la actriz se muestra recién salida de la alberca, sacudiéndose el exceso de agua en su cuerpo de una forma muy simpática, que por supuesto no ha pasado desapercibida, pues además, lo ha hecho con un estilo muy especial. "He aprendido mucho de mis perros", expresó la actriz junto a su video, dejándose ver en si versión más salvaje, haciendo referencia a la forma en la que los canes suelen sacudirse el agua después de nadar. Como era de esperarse, los fans de la guapísima veracruzana no han tardado en reaccionar y en los comentarios, en los que no solo han destacado la evidente belleza natural de Salma, también la encantadora personalidad que siempre la ha caracterizado y que la ha llevado a ser una de las latinas más admiradas del mundo. Da play al video y mírala en acción.

